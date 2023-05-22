挖呀挖老師素顏 同框「最醜」文旅局長 網酸判若兩人

憑藉一首洗腦兒歌「挖呀挖」走紅的黃老師（右）與隨州曾都區文旅局長解偉同框，推廣隨州美好鄉村生活節。（視頻截圖）

憑藉一首洗腦兒歌「挖呀挖」走紅的黃老師開始轉型，日前與湖北隨州曾都區文旅局長解偉同框，推廣隨州美好鄉村生活節；然而視頻發布後，黃老師真實長相上熱搜，素顏形象遭到不少酸民「吐槽」，指少了美顏濾鏡的她判若兩人，但也有網友稱，沒濾鏡的黃老師也挺好看的。

影音來源：YouTube

快科技報導，在活動中，黃老師還改編了她的「成名作」，將歌詞改成「在炎帝故里的土地上，挖呀挖呀挖」；此外，黃老師還參觀隨州曾都區的多處景點，並與當地群眾互動交流。

視頻發布後，由於黃老師無開濾鏡的真實樣貌曝光，素顏形象遭到不少網友「吐槽」，指「這真的是同一人嗎？還是專心在幼兒園教娃吧」，也有網友出面聲援黃老師，稱羞辱外貌沒必要，「捧紅人家，又嫌棄，是怎麼一回事」；不過也認同「本人跟視頻裡確實差得有點大」。

「挖呀挖」黃老師在視頻中的模樣。（視頻截圖）

報導指出，解偉則解釋稱，黃老師作客隨州，因身體不適嚴重嘔吐致憔悴，無法化妝，「她人非常隨和，一直認真和小朋友互動」，敬業精神非常難得，希望大家包容。

值得一提的是，身為文旅局長的解偉曾在2022年10月26日的一則推廣視頻中出境，但因為沒有刻意準備，顏值沒有想像中的那麼好，被網友調侃「最醜文旅局長」，反而成功出圈，熱度不退。