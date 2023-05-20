神祕老人兜售 雲南小伙5000元買「戰國青銅劍」 結局超意外

雲南一名男子花人民幣5000多元買的戰國時期的青銅劍。（取材自春城晚報）

雲南小伙王偉兩年前在路上偶遇一名神祕老人向他兜售「好東西」，稱是一把2000多年前的「青銅古劍」和一些青銅殘片，王偉花了5600元（人民幣，下同，約797美元）買下，經鑑定後確定是戰國至西漢時期的文物。收藏一年多後，王偉決定捐給保山市博物館 ，博物館也為他舉辦了捐贈儀式。

北晚在線報導，古劍捐贈人王偉表示，自己在2021年底開車從大田壩回保山的途中，遇到一名60多歲的老人在路邊招手攔車，他停下車，對方神祕兮兮地表示想賣一樣「好東西」給他，並從身後拿出一個帆布口袋，裡面裝著古青銅劍和青銅的殘片。

王偉說，自己平時很喜歡收藏，看到這柄古青銅劍感覺非常震撼，老人表示這些東西是在家裡的地挖到的，「我拿出來認真地看了一下，結合自己以前看的青銅劍和網上看到的圖片。覺得這把劍應該是真的」，便出價5600元買下。

雲南一名男子花人民幣5000多元，買到一把戰國時期的青銅劍。（取材自春城晚報）

王偉事後向一名做古玩的網友請教，網友回覆他「這是真品」，「我問他這個東西的價值，對方告訴我有價無市，不好說。如果遇到剛好需要收藏的人，幾萬元沒有問題。」

就在王偉沉浸在撿漏的喜悅時，他在網上看到一則有人因倒賣國家文物犯法的消息，查詢後得知「販賣文物要判5年以下有期徒刑，情節嚴重的5年以上」，便決定聯繫文物部門把古青銅劍捐出。

5月15日，保山市博物館為王偉補辦了捐贈儀式。（取材自春城晚報）

今年1月，經保山市博物館鑑定，確認王偉捐贈的物品為2000多年前戰國-西漢時期山字格銅劍（殘）一柄和青銅手鐲殘片29件。

保山市博物館日前也舉辦捐贈儀式，王偉表示，「在完成捐贈的那一刻，我釋然了，這件事困擾我一年多，現在終於完全放下了」，他也說道，曾有朋友問他花了5600元買的東西，捐了不是虧了嗎？「我告訴他，不要說博物館還給自己2000元的補助，就是一分錢沒有我也願意。」