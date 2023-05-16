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520發行 人行「比翼雙飛」心形紀念幣吸睛

中國新聞組╱北京16日電
圖為3克心形金質比翼雙飛紀念幣。(取材自中國人民銀行)
圖為3克心形金質比翼雙飛紀念幣。(取材自中國人民銀行)

人民銀行5月20日發行2023吉祥文化金銀紀念幣一套，整套金銀紀念幣共8枚，包含4枚金質紀念幣和4枚銀質紀念幣，均為大陸法定貨幣。開款紀念幣分為圓形、如意形和心形等三種造型，其中，愛心形狀的「比翼雙飛」金銀幣套組最受外界期待。

極目新聞報導，這套紀念幣正面圖案均寫有「吉祥」文字，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊上國名和年號。

背面圖案方面，3克心形金質「比翼雙飛」紀念幣背面圖案為雙鶴齊飛裝飾組合圖案，並刊「比翼雙飛」字樣及面額；30克心形銀質「比翼雙飛」紀念幣背面圖案為雙鳥、玫瑰、百合等裝飾組合圖案，並刊「比翼雙飛」字樣及面額。

此外，5克圓形金質「人壽年豐」紀念幣圖案為鹿、靈芝、水紋等裝飾組合圖案，並刊「人壽年豐」字樣及面額；100克圓形銀質「人壽年豐」紀念幣圖案為鶴、水稻等裝飾組合圖案；5克如意形金質「前程似錦」紀念幣圖案為馬、花卉、樹枝、小鳥等裝飾組合圖案；30克如意形銀質「前程似錦」紀念幣面圖案為孔雀、祥雲裝飾組合圖案。

至於3克圓形金質「平安喜樂」紀念幣圖案為平安扣、中國結裝飾組合圖案；15克圓形銀質「平安喜樂」紀念幣圖案為花瓶、牡丹紋、纏枝紋、蝴蝶等裝飾組合圖案。

紀念幣規格和發行量方面，備受關注的3克心形金質「比翼雙飛」幣含純金3克，面額為50元人民幣，最大發行量2萬枚；30克心形銀質「比翼雙飛」含純銀30克，面額10元人民幣，發行5萬枚，15克圓形銀幣發行4萬枚。

圖為30克心形銀質比翼雙飛紀念幣。(取材自中國人民銀行)
圖為30克心形銀質比翼雙飛紀念幣。(取材自中國人民銀行)

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