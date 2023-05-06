成都小伙「最強特種兵」 5天爬5岳「搶票比登山難」

柟多多在恆山。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

五一假期5天爬遍5岳，30歲的成都小伙柟多多一天登一峰，完成「五一五岳」的瘋狂之旅，整趟旅程僅花4000餘元（人民幣，下同，約逾578.8美元），許多網友震驚，稱他是「五一最強特種兵」。柟多多上山基本徒步，下山則盡量選擇纜車，保護膝蓋，整趟下來體力還好，但因火車票一票難求，讓他覺得「搶票比爬五岳更難」。

柟多多在嵩山。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

極目新聞報導，柟多多上大學時就愛旅遊，4月初萌生了一個「瘋狂」的計畫，就是利用五一假期，爬遍華夏五岳：山東泰山、陝西華山、河南 嵩山、山西恆山、湖南衡山。他先花了一天布置穿梭五岳之間的路線，還要設法避開熱門景區的人流量高峰期。他將稍微冷門一些的南嶽衡山放在第一站。

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柟多多在衡山。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

第二天，柟多多摸排了前往各地的列車和公交車次表，「我覺得爬五岳都不是最難的，搶票是最難的。」柟多多笑著說道：「從長沙到鄭州 的火車，我是沒有搶到票的，直到要出發的那天早上才補到票。」

4月28日下午5時許，柟多多一下班便搭飛機前往長沙，第二天清晨轉車到衡山，五個多小時完成旅程。他徒步登至最高峰拍了紀念照，再乘坐公交車下山。傍晚返回衡山景區大門。深夜11時許搭上往鄭州的直達車，次日上午9時許輾轉抵達嵩山。當晚先乘汽車再換高鐵，趕到泰山腳下。

柟多多在泰山。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

「泰山太火了！」 柟多多笑道：「我特意避開了夜爬泰山的人群，但沒想到白天人還是很多。」下午5時回到泰山紅門，乘夜車前往山西大同的恆山。他盡量在夜間乘坐硬臥，既節約時間，也節約住宿成本。

在柟多多看來，一次性遊覽五岳後，更能體會到它們的特點。5月3日深夜，柟多多從華山乘高鐵回成都。第二天準時到崗上班，只覺得肌肉 有些痠痛。

他將自己的「五一五岳」之旅發布到社交平台，有網友稱：「五一最強特種兵出現了。」「朝發午至遊五岳，邊個不說真的牛。」還有網友調侃稱：「五岳盟主下基層調研。」

柟多多表示：「去之前其實我也評估了一下自己的體力，其實平時也鍛鍊身體，一周跑兩次步，每次十公里左右。」他不主張網友模仿，因為自己的旅遊強度還是挺大的。