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猴腦主動操控機械臂 南開完成全球首例

中國新聞組／北京6日電
試驗通過介入式腦機接口實現動物主動控制機械臂。（取材自南開大學官網）
試驗通過介入式腦機接口實現動物主動控制機械臂。（取材自南開大學官網）

全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗日前在北京獲得成功，該試驗在猴腦內實現了介入式腦機接口腦控機械臂。南開大學人工智能學院教授段峰表示，此次在非人靈長類動物腦內開展的介入式腦機接口試驗研究成果，促進了介入式腦機接口從實驗室前瞻性研究向臨床應用邁進，有助於推動醫療企業產業升級。

香港文匯報報導，此次試驗由南開大學段峰教授團隊領銜，與中國人民解放軍總醫院（301醫院）、上海心瑋醫療科技股份有限公司聯合完成。該試驗是在前期介入式腦機接口動物（羊）試驗基礎上取得的進一步成果，實現了介入式腦電信號從被動採集到主動控制的技術飛躍，突破了血管內腦電信號採集、介入式腦電信號識別等核心技術。

此次試驗的介入手術由解放軍總醫院第一醫學中心神經外科吳東東醫師團隊操作完成。介入式腦電傳感器通過頸靜脈，進入矢狀竇，到達猴運動皮層腦區，在術後成功採集並識別到非人靈長類動物介入式腦電信號，實現了動物對機械臂的主動控制。

報導指出，段峰表示，「團隊研發的介入式腦機接口，通過介入手術將介入腦電傳感器貼附在猴腦血管壁上，無需開顱手術即可採集到顱內腦電信號，相較於傳統侵入式和非侵入式腦機接口，兼顧了安全性、識別穩定性。」

段峰說，「腦機接口技術可以將腦電信號轉換為控制指令，從而幫助運動功能障礙患者，如腦卒中、漸凍症等，與外部設備交互，提升生活質量。在該技術研究過程中發現，侵入式腦機接口創傷大，例如美國馬斯克的Neuralink公司侵入式腦機接口試驗猴已有多隻死亡；非侵入式腦機接口易受大腦容積導體效應的影響，腦電信號長期穩定性差。」本次試驗對推動腦科學領域研究具有重要意義，標誌著中國腦機接口技術躋身國際領先行列。

手術現場。（取材自科技生活快訊）
手術現場。（取材自科技生活快訊）

手術 解放軍 北京

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