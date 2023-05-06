猴腦主動操控機械臂 南開完成全球首例

試驗通過介入式腦機接口實現動物主動控制機械臂。（取材自南開大學官網）

全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗日前在北京 獲得成功，該試驗在猴腦內實現了介入式腦機接口腦控機械臂。南開大學人工智能學院教授段峰表示，此次在非人靈長類動物腦內開展的介入式腦機接口試驗研究成果，促進了介入式腦機接口從實驗室前瞻性研究向臨床應用邁進，有助於推動醫療企業產業升級。

香港文匯報報導，此次試驗由南開大學段峰教授團隊領銜，與中國人民解放軍 總醫院（301醫院）、上海心瑋醫療科技股份有限公司聯合完成。該試驗是在前期介入式腦機接口動物（羊）試驗基礎上取得的進一步成果，實現了介入式腦電信號從被動採集到主動控制的技術飛躍，突破了血管內腦電信號採集、介入式腦電信號識別等核心技術。

此次試驗的介入手術 由解放軍總醫院第一醫學中心神經外科吳東東醫師團隊操作完成。介入式腦電傳感器通過頸靜脈，進入矢狀竇，到達猴運動皮層腦區，在術後成功採集並識別到非人靈長類動物介入式腦電信號，實現了動物對機械臂的主動控制。

報導指出，段峰表示，「團隊研發的介入式腦機接口，通過介入手術將介入腦電傳感器貼附在猴腦血管壁上，無需開顱手術即可採集到顱內腦電信號，相較於傳統侵入式和非侵入式腦機接口，兼顧了安全性、識別穩定性。」