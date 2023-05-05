京東砸60億北京蓋4000間宿舍 租金將只有市價一半

青年城模擬圖。（取材自京東公眾號）

為解決員工的居住問題，中國零售巨頭京東4日宣布，啟動「京東青年城」，投入60億元（人民幣，下同，約8.7億美元），在位於北京 亦莊經濟技術開發區的集團總部旁，建成4000間可拎包入住的員工租賃公寓，並配套幼稚園、商業區、游泳館、健身 和休閒娛樂設施，預計租金 價格為市價一半。

近年，不少中國企業承諾保障員工的居住問題，例如格力電器總裁董明珠曾承諾「每人一套房」。據中國基金報，在相關政策上，京東在全中國各個辦公地、物流園區擁有超2.5萬間員工公寓，在員工居住條件改善上已投入超過220億元。

據京東集團官方公眾號4日公布訊息，「京東青年城」正式啟動，總建築面積達30多萬平方公尺，將建成近4000間，有全套家電的員工公寓，包括為初入職場的實習生準備1000多間，緩解他們從學校到職場的住宿壓力。

京東青年城啟動儀式4日舉行。（取材自京東公眾號）

另據每日經濟新聞報導，京東集團創始人劉強東有一次回宿遷分公司請員工吃飯，看完員工宿舍氣到發抖表示想打人。

「我原來是一直說的是高級單身個人公寓，結果今天看了樣板間，竟然里面要準備住四個人到六個人，衛生間呢，竟然還是那種蹲便器，而且跟那個淋浴（噴頭）還放在一塊，讓我想到80年代的時候，南方的黑心工廠，給工人住的宿舍，才是這麽裝修的」