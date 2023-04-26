熊貓「萌蘭」屢翻牆逃家 網猜：都是為了他？

萌蘭與奶爸張粵。（取材自央視）

北京動物園 的大熊貓萌蘭是知名的「逃家高手」，牠突破重圍、掛在牆頭的畫面總是令遊客驚呼「太厲害了」。有遊客推測萌蘭這麼努力的翻牆，是想見他的「奶爸」張粵。遠在四川的張粵聞言笑稱「牠就是太調皮了」，但張粵也說，有機會一定到北京看萌蘭。

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央視新聞報導，大熊貓萌蘭小名「麼麼兒」，外號「西直門三太子」。牠多才多藝，擅長爬樹、仰臥起坐，還擁有獨門功夫「一字馬」。牠頭腦聰明、百折不撓，多次在北京動物園謀畫「離家出走」，還曾翻牆成功，引來遊客一片驚呼。

2021年12月15日，萌蘭迎來「熊生」中的高光時刻。牠藉助玩具球向上攀爬，成功翻越圍欄，還倚在牆頭與遊客對視。

之後，北京動物園加高了護欄，加強了看護，但萌蘭似乎並不打算放棄「離家出走」，還一度想透過「挖地道」實現目標。

對於牠頑皮又可愛的行徑，不少網友猜測，「萌蘭堅持不懈想翻牆出來，會不會就是想去四川找奶爸啊」。

萌蘭的奶爸張粵任職於成都大熊貓基地，萌蘭一歲左右時，張粵成了牠的奶爸，同時也照料著牠的幾個小伙伴。他習慣將萌蘭喚作「麼麼兒」，「麼麼兒每次看見我就過來撲我，看著親切，所以他們都說這是我寶貝兒子」。

朝夕相處中，張粵發現萌蘭和他一樣，也是「社牛」性格，格外調皮，甚至有不少「小心思」。洗澡的時候，牠會等奶爸靠近了才抖身子，將身上的水花濺起，明目張膽「耍賴皮」。牠還經常主動挑釁「熊友」，並在「挑起事端」後快速逃離，才不會被「熊友」按著打。

事無鉅細地照顧「熊孩子」，張粵一度忙到沒時間理髮。為方便，他乾脆戴上了髮箍幹活，因此成了不少網友口中的「髮箍奶爸」。

2017年，萌蘭離開成都來到了北京動物園的新家，張粵未能到現場送別，這幾年也沒機會來北京看看「麼麼兒」。

在張粵看來，「很多網友猜測牠『越獄』是為了見我，但我覺得原因沒那麼複雜，就是牠太調皮了」。