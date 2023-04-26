五一連假1房難求 飯店推「99元睡大廳沙發」

五一連假一房難求，浙江台州一飯店推出「99元睡大廳沙發」套餐。（取材自舜網）

疫後中國第一個大型連續假日，「五一」假期馬上就要來了，這兩天陸續有報導稱，中國幾個大型旅遊景區目的地城市的酒店客房漲價或訂滿。沒想到，浙江台州一家酒店竟然「貼心」，推出大廳睡沙發的「客房服務」，價格為99元人民幣（約14.2美元）一晚。而且馬上被搶訂一空。酒店還稱，若是「會員」，可以馬上升等為正式客房。

據極目新聞報導，該酒店位於台州萬達廣場附近，24日晚上10點52分，搜索「5月1日入住5月2日退房」的確有99元大廳睡沙發的服務，服務介紹頁顯示有一張0.8米寬的沙發床，含一份早餐並贈送雙人夜宵小吃一份，會員送早餐。

酒店客服說：「確實有99元大廳睡沙發這個產品，是剛上線的。就是大廳裡的沙發，不能跟別的沙發隔開，沒有洗浴設施，有個公用的電視機。」對於被詢問從來沒有聽說過「睡沙發套餐」，客服表示，「我們自己也比較奇怪，今天已經接了很多來諮詢的電話。」

不過，24日當晚上11點01分，再次搜索這個酒店，發現「99元大廳睡沙發」的服務已經下架了。前台接線服務員說：「已經下架了應該是有人訂走了，大廳沙發就那麼幾個。」不過報導指稱，在該酒店搜尋5月1日入住已經售完的房源中，並沒看到「99元大廳睡沙發」的產品。

據悉，該酒店5月1日入住5月2日退房的房間價格，普遍在700元-900元之間，同時在售的還有幾間城景大床房價 格在400元左右。該酒店4月30日入住的房源顯示已經訂滿。

資料顯示，該酒店評價很高，定位舒適型，2018年才開業，臨近當地的椒江萬達廣場，攜程評分4.8。

對於，99元睡酒店大廳沙發的套餐，網友們紛紛評論，「不能洗澡，這太簡陋」、「五一期間，也能理解」、「大家一起睡大廳，人氣剛剛的（強強的）」。