蘭州牛肉拉麵標準化 將推立法…網友嘆肉量續縮水

蘭州牛肉麵不但讓蘭州人頗感自豪，也吸引著眾多的外地人。（取材自網易）

蘭州牛肉拉麵將有專門法規了，以後每碗都是一個味，話題登上微博熱搜。蘭州牛肉拉麵遍布國內外市場，但近年來品質參差不齊，多個環節仍缺乏專門法規，從一定程度上阻礙了行業發展。「蘭州牛肉拉麵產業發展條例」已列入甘肅 省人大常委會2023年度立法工作計劃調研項目，以通過相關標準、法規等進行規範，從而改變目前小、散、弱的狀態，促進行業向規範化和標準化發展。

北京 商報報導，據了解，目前蘭州牛肉拉麵已遍布世界50多個國家和地區，國內麵館超過50萬家，年銷售額粗略估計超過4000億元（人民幣，下同）。但近年來品質參差不齊、地方名吃與地方無關、商標亂像等事件層出不窮，亟待通過相關標準、法規等進行規範

科轉育成智慧農業平台聯合創始人張曉兵表示，「蘭州牛肉拉麵產業發展條例」列入立法規劃的立法建議，說明政府層面高度關注蘭州牛肉拉麵產業的發展。這一做法能夠推動產業的規範化運作、產業化推廣、標準化生產和品牌化傳播等，以此提升產業的影響力和品牌美譽度，促進行業的高質量發展。

在張曉兵看來，包括蘭州牛肉拉麵在內的不少帶有地方「名片」特色的產業，在發展過程中出現了部分商家亂收費、不正宗、衛生環境差等問題，行業規範化、標準化和品牌化程度亟須進一步提高和改善。對此，還需政府層面加強引導和培育，並加強監管，注重打造品牌。與此同時，企業需要加強自身經營管理行為規範和食品品質控制，在加大研發創新的同時，從售賣方式、售後服務、品牌塑造等多方面做功課，並不斷完善標準化、供應鏈 建設及提升從業人員素質，以此推動整個行業發展。

針對蘭州拉麵立法，有網友建議，給每碗牛肉麵肉的數量製定標準，並吐槽「據我所知全國的蘭州拉麵一年用不了一頭牛」、「今天的emo心情從一碗20塊10片薄牛肉的拉麵開始」」「蘭州拉麵你的紅燒牛肉真的很薄，開了十年店一頭牛隻少了四兩肉」，還有消費者抱怨，「每家店味道不一樣，不知道哪家就踩雷了」。雖然調侃有誇大之意，其背後卻折射出了其品牌規範化、標準化存有一定漏洞。