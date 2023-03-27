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中國2800多座古鎮 相似度99% 挨批像逛「雜貨舖」

中國新聞組／北京27日電
不知何時起，相似性漸漸地取代了每個古鎮的獨特性。(抖音視頻截圖)
不知何時起，相似性漸漸地取代了每個古鎮的獨特性。(抖音視頻截圖)

「中國共有2800多座已開發或正在開發的古城鎮，數量肯定是全球第一。但真正能被人們記住的，不超過八個」。中國古城與文化研究院院長林鵬一語道破了「大多數古鎮都太像了」的問題。而據調查，全國各地古鎮的「查重率」越來越高，甚至高達99%。

光明日報報導，相似性逐漸取代每個古鎮的獨特性，這源自過度商業化以及一窩蜂亂象，古鎮旅遊像在逛「雜貨舖」，值得深思改進。

據報導，統一的小橋流水、青磚白牆綠瓦、紅燈籠；無論哪個古鎮都有賣絲綢的、賣鑰匙扣的、賣手工首飾的；甚至連「特色小吃」都變得千篇一律，臭豆腐、烤腸、甑糕…不知何時起，古鎮漸漸「長得」越來越像，古鎮裡的商舖和特色小吃也越來越像，相似性漸漸地取代了每個古鎮的獨特性，全中國各地古鎮的「查重率」甚至高達99%。

有網友調侃稱：「古鎮的商業化太嚴重了，基本上只要是條路，兩邊都是商舖，本地人不多，大多都是外來做生意的，就跟披著古鎮外衣的小商品城一樣。」與過度商業化的古鎮對應的，則是「千篇一律」的古鎮景觀，甚至原住民在一些古鎮裡都是真空般地存在。

說到底，遊客去古鎮旅遊，是在追求一種「沉浸式體驗」，體驗當地歷史人文特色，也就是古鎮的「古」。除了「特色建築」之外，還有看不見摸不著的「文化」。

而一些過度商業化的古鎮，讓地方特色正在「褪色」。古鎮本應該是長期歷史積澱形成的、具有地方民俗特色的建築，但是現在作為旅遊項目的古鎮，鮮有舊時痕跡，而是根據現代化旅遊和商業需求重新建的度假村，商業化氣息重。文化也就成了旅遊過程的符號，也難怪古鎮旅遊在漸漸失去魅力。「披著古鎮外衣的小商品城」，早已不滿足遊客的旅遊需求。

報導指出，要想改變這一現象，就需要開發者密切關注遊客的需求，開發獨特的旅遊產品、提供個性化的旅遊服務，將當地特色文化融入現代化的消費理念中。

另據羊城晚報報導，過度商業化給遊客印像是古鎮變成了「雜貨舖」，對遊客吸引力會下降。但古鎮只有始終保持自己的特色，才能在競爭中立於不敗之地，才能持久吸引遊客消費。古鎮同質化實際就是「空心化」，迷失方向的古鎮開發者亟待回歸「實心化」，真正打造屬於自己的古鎮特色文化。

遊客去古鎮旅遊，在追求一種「沉浸式體驗」。圖為示意圖。（新華社）
遊客去古鎮旅遊，在追求一種「沉浸式體驗」。圖為示意圖。（新華社）

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