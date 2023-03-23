「文心一言」畫魚香肉絲 嚇壞網友…凸顯AI落後美國

「胸有成竹」的男人。（取材自微博）

中國搜尋引擎巨擘「百度 」上周發表聊天機器人「文心一言」，有中國網民要這個號稱是中國版「ChatGPT」的AI 畫出一些食品，結果系統硬生生依字面解釋，畫出各種細思極恐的菜色。有報導稱，「文心一言」反應欠佳，暴露出中國的聊天機器人落後ChatGPT，北京的審查制度和美國的晶片 出口管制都是原因。

綜合媒體報導，有網友下令要人工智慧「畫一個胸有成竹的男人」，AI交出一幅胸部長出竹子的男人，「青梅竹馬的伴侶」則是與梅花、綠馬為伴的女孩，「車水馬龍的街道」的路面有水、有車，還有恐龍，網友評論「有車有水有龍，至少它扣題了。」

被批評最多的是「魚香肉絲」，讓網友大呼，「密集恐懼慎入」、「短期內都不敢吃這道菜了」、「頭皮發麻」、「全身冒出雞皮疙瘩」。

百度創始人兼執行長李彥宏在發表「文心一言」時聲稱，「文心一言」技術尚未完美，英文能力還有許多進步的空間；網友則評論這些創作圖片「太歡樂了」，「文心一言」實現Chat-GPT不能的功能：幽默」。

據了解，自從OpenAI去年11月發表ChatGPT後，掀起全球AI市場淘金潮，中國的阿里巴巴、京東、網易和TikTok母公司字節跳動都投入發展。但中國聊天機器人開發者頭痛的問題之一，就是北京嚴格的言論審查，不容許任何挑戰中國共產黨的言論，中國嚴格的網路限制意味著企業「和西方競爭者相比，在訓練方面數據大幅減少」。

然而，美國為了扼殺中國野心勃勃的科技大業，透過制裁禁令，阻擋中國取得高階晶片、晶片製造設備，以及晶片設計軟體的管道。華府的撒手鐧讓中國企業難以購入輝達A100和H100晶片，這些晶片被認為是大型AI訓練系統的標準配備。