造完全球最大貨櫃船 中國首艘國產郵輪年底下水

郵輪內部的電纜是船上的神經與血管，這些電纜總長達到4300公里。（取材自央視新聞）

造完了福建艦航母與全球最大貨櫃船後，中國國產第一艘大型郵輪 預計也將在今年底前交付。國產大型郵輪被中國船舶集團稱作「一號工程」，它的複雜工藝涉及幾十個專業領域，建造一艘郵輪可拉動整個產業鏈的發展。

央視新聞19日報導，為了建造這艘海上巨無霸，上海外高橋船廠改造原有的船塢，面積相當於7個標準足球 場，是亞洲最大的船塢。第一艘郵輪在完成出塢之後，第二艘郵輪就將同步進場，最終這個船塢將實現滾動建造模式。

中國首艘國產大型郵輪全船安裝的零件數量超過2500萬個，是C919大飛機的5倍，「復興」號高鐵的13倍，郵輪在大海航行，要經受風浪考驗，要自己解決供水、供電、排汙等基本問題，在有限空間實現如此繁雜的功能，難度可想而知。

舉船上的電纜來說，一艘海上巨無霸能在海上正常運行，靠的是船上的電纜，這些電纜好比船上的神經和血管，總長度超過4300公里。

中國船舶外高橋造船郵輪辦公室主任易國偉表示，電纜要提供控制信號，這條船它也是智慧化的一條船舶，所有上面用的娛樂設施、照明設施，都可以通過中央控制系統來控制。

此外，建造過程中，不僅線纜布置複雜，郵輪建造對重量也極為敏感。首艘國產郵輪船身自重約6.5萬噸，自重每增加1噸，意味著登船物資或人數就要減少，為了從源頭控制重量，大量使用超薄鋼板，可說是做到「斤斤計較」。

報導稱，和普通的輪船相比，郵輪的建造涉及除造船技術之外的酒店工程、娛樂系統等幾十個專業領域，建造一艘郵輪可拉動整個產業鏈的發展。

負責郵輪內部裝修的總工程師連珍指出，郵輪內裝不同於普通的建築裝飾，無論是材料還是外形等，都有著嚴格的國際標準。為建造首艘大型郵輪，外高橋造船已跨行業、跨地區吸納超過500家全球供應商，並且在郵輪內裝領域與來自美國、義大利 的54家服務商建立合作。

中國船舶外高橋造船總經理、大型郵輪專案總設計師陳剛表示，這是一個跨國合作、多方合作，無論是設計、建造、採辦，都是一個國際化的。而在合作的過程中，還能提升中國國內廠家相關技術的能力。

報導說，以郵輪總裝建造為引領，推動整個郵輪產業鏈發展，是打造國產大型郵輪的一個重要目的。郵輪建造能為船舶修造、母港、零售等相關產業鏈帶來1∶14的推動作用。

中國船舶外高橋造船郵輪辦公室主任易國偉表示，郵輪產業也能拉動港口經濟，他預估，中國的郵輪產業如果按照正常的發展速度，2035年可以達到一年5000億元人民幣的產值。

中國造船實力近年大增，除了建成山東艦航母、福建艦航母，海南艦、廣西艦等兩棲攻擊艦等大型軍用船艦外。滬東中華造船集團設計、建造的「地中海泰薩」貨櫃輪，3月16日新晉成全球最大集貨櫃船，它的最大載箱量達24116標準貨櫃，即將從寧波舟山港開啟全球首航。