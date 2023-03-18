任正非不再反美 談ChatGPT「 中國算力可崛起」

華為總裁任正非談到AI、ChatGPT時表示，「中國社會主義的優越機制，會使中國的算力有可能崛起」。（本報資料照片）

被美國下重手制裁迄今快四年，華為 現在如何？華為創始人任正非 近日對公司內部講話時表示，他年輕時很崇拜西方，他就是親美的，後來華為突然被美國打一棒，「我們就傻了」，但「我現在也不反美」。任正非並說，中國的社會體制有其獨特優越性，美國做不到中國「東數西算」的概念；至於AI 、ChatGPT，「中國社會主義的優越機制，會使中國的算力有可能崛起」。

任正非日前在華為深圳坂田總部舉辦的「難題揭榜」火花獎頒獎典禮上發表講話。據華友板凳會刊出的演講全文，任正非一開始就說，華為現在還屬於困難時期，但在前進的道路上並沒有停步。2022年華為的研發經費是238億美元(約34.54億人民幣)，隨著利潤增多，在前沿探索上會繼續加大投入。

談到與西方的關係，任正非說，他年輕時很崇拜西方，因為西方科技發達。後來華為突然受到制裁，別人不能提供零部件、工具，「我們就傻了」。世界上最好的零部件很多是來自美國的，「實際上我就是親美的」。副董事長徐直軍曾對他說「美國沒有明白，他們這一棒打下去，把一個最親美的人，變成了一個最反美的人」。但任正非說，「當然，我現在也不反美」，華為想成為最先進，就必須向一切先進的人學習。

任正非說，幸虧公司用了近20年的時間投入幾千億人民幣，培養了一批研究基礎理論的科學家、技術訣竅的專家，在3年內完成1萬3000+顆器件的替代開發、4000+電路板的反覆換板開發等，並做出了自己的管理系統MetaERP軟件。逐步克服了斷供的尷尬。

談到AI，任正非表示，人工智能軟件平台公司對人類社會的直接貢獻可能不到2%，98%都是對工業社會、農業社會的促進，AI服務普及需要5G的連接。德國之所以這麼挺華為的5G，因為它要推進人工智能對德國工業的進步，德國很多工廠的生產無人化。華為也將聚焦AI的底層算力平台，ChatGPT會把計算撐大，把管道流量撐大，這樣華為的產品就有市場需求。

任正非並表示，中國的社會體制有其獨特優越性。美國做不到中國「東數西算」的概念，因美國企業只會在能賺錢的地方布點，相反中國會科學分布，這就是為什麼美國電力網為什麼趕不上中國的電力網穩定。他並稱，「中國社會主義的優越機制，會使中國的算力有可能崛起」。