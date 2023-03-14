為人引路？杭州山中「赤狐」暴紅 官方：牠已適應野外，勿干擾

多位杭州市民爬山偶遇赤狐。（取材自極目新聞）

近日，杭州山上一隻山中「赤狐」暴紅，有多位目睹，還有人專程上山餵食；相關部門已對這只「赤狐」進行救護，牠已產子並適應野外，建議市民不要過度干擾。

來源：YouTube

極目新聞報導，杭州市民張男日前在午潮山國家森林公園白岩山區域爬山，前方道路突然出現一隻赤色毛髮的狐狸，像是在「引路」般邊前進邊停下等他。據悉，2月底也曾有杭州市民在附近遇到一隻赤色狐狸，兩次疑為同一隻。還有市民專程上山給「赤狐」餵食。

張男表示，突然遇見這隻「赤狐」，他瞬間感覺害怕，但「赤狐」沒有攻擊或躲避他，一邊前進還一邊停下來等他。就這樣持續了不到兩分鐘，「赤狐」又突然消失在視野中。

據報導，杭州市民方男2月24日在龍塢白岩山龍尾巴水庫的山頂發現了一隻赤色「赤狐」，很親近人。還有一名男子擔心「赤狐」餓著，特地爬山給牠吃的。

張男對比了方男拍下的「赤狐」照片後表示，自己與方男遇到的是同一隻「赤狐」。張男的視頻引發網友關注，有人猜測「赤狐」是來自3公里外的杭州野生動物世界。

杭州野生動物世界工作人員表示，暫不清楚這隻「赤狐」是否與該園相關。此前園方工作人員接表示，有同事曾去救護過這只「赤狐」，當時還發現了牠身邊還有一群幼崽。

據報導，確有工作人員找到了這隻「赤狐」並實施救護。牠已經產下幼崽，適應了野外生活，不適合人為過度干預，經考慮決定讓牠繼續在野外生活，也建議市民不要過度干擾牠們。