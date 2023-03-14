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女孩舞獅不吉利？廣州00後女子醒獅團 用實力打破偏見

中國新聞組／北京14日電
醒獅基本功訓練。（取材自紅星新聞）
醒獅基本功訓練。（取材自紅星新聞）

中國舞龍舞獅傳統上多由男性表演，但近日廣州一個女子醒獅隊的表演影片在網路獲得大量關注，這個全女性組成的醒獅隊伍現在已經有20多名隊員，一步步打破性別偏見，還獲得白雲區青少年醒獅賽金獎和廣州市青少年醒獅表演賽金獎、最佳鼓樂獎等諸多榮譽。

南興合興堂醒獅隊大年初一逐家拜年現場。（取材自紅星新聞）
南興合興堂醒獅隊大年初一逐家拜年現場。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，廣州市人和鎮南興合興堂女子醒獅隊1980年代成立，一直只收男生，直到2018年首次有六名女生加入。經過一年舞獅訓練，女孩們終於有機會與男隊員們一起登台表演，前往村裡挨家挨戶拜年；不料卻被不少村民卻以「女孩舞獅不吉利」為由，當場要求把女隊員換成男隊員，即使教練以性別平等勸說也沒用。

為了向村民們證明醒獅不是只屬於男性，教練余衛釗和張哲亮決定成立專門的女子醒獅隊，「你可以說我的隊員技術不行，但是不能出於性別原因把她們趕下來」。2019年7月，合興堂女子醒獅隊成立，雖然一路上仍遭村民冷眼非議，但不影響她們專注磨練自己的技藝，紮馬步、俯臥撑、仰臥起坐等，一樣都不馬虎。

隊員鍾敏婷11歲就加入醒獅隊，剛開始練習基本功時累得想哭，光是馬步就有三種，每種都需要做15分鐘；「那時是不能休息的，師父會拿著小木棍站在旁邊監督你」。不過她從未想過放棄，連刷牙時都趁機練習金雞獨立。最終，她靠著苦練出來的優異跳躍能力和平衡感，獲得擔任獅頭機會。

而醒獅隊裡最難的角色「獅尾」，是由今年剛滿18歲的劉琪琪負責，她時常需要攀高，但「其實我是有一點恐高的」。她說，剛加入醒獅隊時完全不敢爬杆，在師傅的指導下才一步步克服心理恐懼。

「不疼，早就摔習慣了」，這是這群女孩最常掛在嘴邊的話，談及過往遇到過的最大困難是什麼，鍾敏婷笑著回答道：「沒什麼困難，難度都不大，以前的也忘記了，總之什麼困難都能一一解決。」

直到2021年7月，合興堂女子醒獅隊在中華民族「南獅鼓王」爭霸賽女子標準組拿下冠軍，也是從那時起，接二連三的榮譽被這支隊伍收入囊中。截至目前，合興堂女子醒獅隊已編排「桃園結義」、「翻山越嶺步步高」等一系列節目。

談及未來規畫，隊員李嘉雯、鍾敏婷和劉琪琪均表示，即使以後去其他城市讀書、生活，自己也會一直留在醒獅隊裡。鍾敏婷說看到獅子就像看到自己，她早已和獅子融為一體。劉琪琪則說：「我想一直堅持下去，教更多的新成員，讓這份文化傳承下去。」

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