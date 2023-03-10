西藏絕美冰洞如宮殿 罕見雙向通行 長165米寬26米

西藏境內新發現一處超大型冰洞。（取材自西藏日報）

西藏昌都市邊壩縣邊壩鎮普玉一村三色湖附近，近日發現一處超大型冰洞「貢嘎冰洞」，長約165米，寬約26米、高約15米，冰洞呈美麗的弧拱造型，最震撼的地方在於，超大的冰洞雙向皆可進入；在西藏已知冰洞中，屬較大的。

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西藏日報報導，渾然天成的冰洞猶如一個晶瑩剔透的水晶宮殿，在陽光的照射下，呈現出夢幻般的景象，洞內大大小小、凹凸不整的景致，由於雙向都可通行的超級冰洞極少，更令人驚嘆。這是西藏為數不多的祕境和冰雪世界之一，將會是冰雪愛好者絕佳的探險之地。

極目新聞報導，冰洞發現者、護林員達拉表示，他是在巡山過程中發現的冰洞入口，這個冰洞在貢嘎冰川 附近，洞內景觀非常漂亮，「冰洞兩頭是通的，長約一百多米，裡面非常漂亮。」他說，冰洞距離普玉一村大約6公里，沒有道路通行，只能騎摩托車或步行前往。

冰洞發現者達拉是在巡山過程中發現的冰洞入口。（取材自邊壩縣融媒體中心） 冰洞雙向都可以進入。（取材自邊壩縣融媒體中心）

由於該地比較偏僻，冰洞入口也比較隱蔽，平時沒有村民經過這裡，只有挖蟲草的人偶爾路過，所以以前一直沒有被人發現。

邊壩縣委宣傳部工作人員指出，據初步勘測，冰洞長約165米、寬約26米、高約15米，是邊壩縣目前最大的冰洞，應該是目前西藏已知冰洞中較大的一處。這個冰洞是西藏為數不多的祕境和冰雪世界之一，將會是冰雪愛好者絕佳的探險之地。