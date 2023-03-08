大熊貓福莞遭潑水驚嚇 飼養員暖抱撫摸安慰

飼養員抱起大熊貓福莞安慰。（視頻截圖）

因為脊椎問題天生只能爬行的大熊貓福莞目前7個月大，日前牠在成都大熊貓繁育研究基地遭到遊客潑水，受驚嚇的牠躲到角落裡不斷發出叫聲。飼養員查看後抱起牠撫摸拍打背，安慰福莞後便帶開牠。網民氣憤這樣惡劣的行為，要求調出監控將不文明遊客列為黑名單。

來源：YouTube

綜合媒體報導，影片顯示，有遊客告知飼養員，大熊貓福莞遭遊客潑水，疑似受到驚嚇，不斷發出叫聲，隨後躺倒在角落，看起來情緒十分低落。

飼養員趕緊上前查看福莞的情況，將福莞抱起，撫摸拍打後背安慰，並把福莞身上的落葉拍掉，照顧福莞的低落情緒，熊貓北俠也上前安慰。

熊貓基地表示，大熊貓被潑水一事屬實，目前福莞狀態健康穩定。事件發生後，飼養員第一時間將福莞帶離了外場。涉事潑水遊客由於離場較快，閉路電視及影像資料中未能發現。基地後續或會出台一系列管控優化方案，如黑名單、物理隔離等。

大熊貓福莞待在角落獨自玩耍。（取材自微博）

據了解，福菀為2022年12月成都大熊貓繁育研究基地15隻新生熊貓的其中一隻，現在7個月大，還未滿1歲。因為天生的脊椎問題，福菀下半身無法行走，只能用前腿拖動身體爬行，不能像同伴一樣爬樹、爬木架。

對於沒公德心的遊客，有網友留言，「什麽破東西欺負小熊貓」、「把那個潑水的人拉入動物園 黑名單，不準這個人進入」、「請調監控，查出不文明遊客，並將其加入黑名單」、「這種人應該全國的旅遊景點都不讓進」、「文明觀看，愛牠就不要驚嚇牠」。