我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

做出「爭氣機」 雷達之父王小謨逝世 愛「大蘑菇」迷京劇

中國新聞組／北京8日
中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）
中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）

中國著名雷達專家、預警機事業開拓者和奠基人，被稱為「中國預警機之父」、中國工程院院士王小謨，因病醫治無效在北京逝世，享年84歲。

影音來源：YouTube

綜合媒體報導，公開資料顯示，王小謨，1938年出生於上海，後舉家移居北京，1961年畢業於北京工業學院（今北京理工大學）無線電工程系，曾任電子工業部38所所長、信息產業部電子科學研究院常務副院長、中國電子科技集團公司科技委副主任。1995年，王小謨當選中國工程院院士，曾獲2012年度國家最高科學技術獎。

報導指出，1992年2月，王小謨被任命為中國電子工業總公司軍工局局長，中國啟動與國外先進國家的合作研製預警機。不過，2000年原合作方突單方面取消合作，王小謨誓要造出中國人自己的「爭氣機」，時任國家主席江澤民作出重要批示：「研製部門一定要爭口氣，否則總是要被人卡脖子！」

為了研製「爭氣機」，王小謨創造性地提出，背負式、大圓盤、三面有源相控陣雷達的新型預警機方案，這就是空警-2000。

在空警-2000、空警-200兩型預警機成功立項後，王小謨還提出研製出口型預警機的設想，從2002年1月起，擔任總設計師，論證出口型預警機方案。2008年，中國和外國簽署ZDK03預警機的研製合同，出口型預警機的研製成功，標誌著中國成為世界上第四個能夠出口預警機的國家。

2013年，王小謨榮獲2012年度國家最高科學技術獎，2022年5月17日，83歲高齡的王小謨再次出征，瞄準攻關網絡信息體系建設的機遇與挑戰，領銜成立了王小謨空基技術實驗室。

中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）
中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）

中國科學報報導，王小謨的辦公室寬敞明亮，兩面牆是書櫃，書籍以雷達、通信、兵工科技等專業書籍為主，也有一些戰略管理、戰略思維的暢銷書。辦公桌上放著一個小牌子，上面寫著保密守則。辦公桌和書架上擺放著多架預警機模型，這些飛機背上都有個「大蘑菇」，「大蘑菇」裡面裝載著雷達系統。

據報導，生活中，王小謨還被稱為「軍工界裡的刀馬旦」，十分癡迷京劇，尤其喜歡梅派，喜歡唱旦角，拉得一手好二胡。

是383雷達，它是中國國產第一部三坐標雷達，這部雷達是由王小謨院士主持研製的。（...
是383雷達，它是中國國產第一部三坐標雷達，這部雷達是由王小謨院士主持研製的。（取材自微博）

北京 江澤民 京劇

上一則

微信步數0「一天都沒見到他」 友機警報警救中風翁

下一則

新聞評論／秦剛搬憲法 打臉王滬寧、宋濤

延伸閱讀

WSJ：中美進一步陷入「敵意漩渦」 冷戰思維顯露

WSJ：中美進一步陷入「敵意漩渦」 冷戰思維顯露
美學者：中國俄烏和平計畫 真正算計是奪台

美學者：中國俄烏和平計畫 真正算計是奪台
金融時報：避免台海緊張 麥卡錫4月加州會蔡英文

金融時報：避免台海緊張 麥卡錫4月加州會蔡英文
訪美過境紐約、加州…蔡英文危機控管 盼美中準確解讀

訪美過境紐約、加州…蔡英文危機控管 盼美中準確解讀

熱門新聞

(取自YouTube)

紐約街頭露宿翁上海爭產？妻女批：32年不聞問 無情無義

2023-03-03 08:00
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬。（取材自Instagram）

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

2023-03-01 03:15
蔡天鳳。圖／摘自IG

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

2023-03-03 10:47
香港名媛蔡天鳳。（取材自Instagram）

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

2023-03-04 17:25
蔡天鳳「頭七」，丈夫Chris特地請來六壬招魂師，用「六壬法科招魂儀式」將魂魄招齊，讓她可以得以安息。（取材自臉書）

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

2023-03-01 01:01
香港名媛蔡天鳳遭前夫一家狠心分屍。（路透）

蔡天鳳慘遭分屍 醫師揭加害者1共通點、5大特性

2023-03-01 19:44

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金