做出「爭氣機」 雷達之父王小謨逝世 愛「大蘑菇」迷京劇

中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）

中國著名雷達專家、預警機事業開拓者和奠基人，被稱為「中國預警機之父」、中國工程院院士王小謨，因病醫治無效在北京 逝世，享年84歲。

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綜合媒體報導，公開資料顯示，王小謨，1938年出生於上海，後舉家移居北京，1961年畢業於北京工業學院（今北京理工大學）無線電工程系，曾任電子工業部38所所長、信息產業部電子科學研究院常務副院長、中國電子科技集團公司科技委副主任。1995年，王小謨當選中國工程院院士，曾獲2012年度國家最高科學技術獎。

報導指出，1992年2月，王小謨被任命為中國電子工業總公司軍工局局長，中國啟動與國外先進國家的合作研製預警機。不過，2000年原合作方突單方面取消合作，王小謨誓要造出中國人自己的「爭氣機」，時任國家主席江澤民 作出重要批示：「研製部門一定要爭口氣，否則總是要被人卡脖子！」

為了研製「爭氣機」，王小謨創造性地提出，背負式、大圓盤、三面有源相控陣雷達的新型預警機方案，這就是空警-2000。

在空警-2000、空警-200兩型預警機成功立項後，王小謨還提出研製出口型預警機的設想，從2002年1月起，擔任總設計師，論證出口型預警機方案。2008年，中國和外國簽署ZDK03預警機的研製合同，出口型預警機的研製成功，標誌著中國成為世界上第四個能夠出口預警機的國家。

2013年，王小謨榮獲2012年度國家最高科學技術獎，2022年5月17日，83歲高齡的王小謨再次出征，瞄準攻關網絡信息體系建設的機遇與挑戰，領銜成立了王小謨空基技術實驗室。

中國著名雷達專家王小謨逝世，享年84歲。（取材自微博）

中國科學報報導，王小謨的辦公室寬敞明亮，兩面牆是書櫃，書籍以雷達、通信、兵工科技等專業書籍為主，也有一些戰略管理、戰略思維的暢銷書。辦公桌上放著一個小牌子，上面寫著保密守則。辦公桌和書架上擺放著多架預警機模型，這些飛機背上都有個「大蘑菇」，「大蘑菇」裡面裝載著雷達系統。

據報導，生活中，王小謨還被稱為「軍工界裡的刀馬旦」，十分癡迷京劇 ，尤其喜歡梅派，喜歡唱旦角，拉得一手好二胡。