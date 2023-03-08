德媒：跟進美英澳 德擬禁用華為5G

華為公司。(美聯社)

德國 「時代週報」網站（Zeit Online）報導，德國政府計畫禁止電信業者在自家5G 網路中使用中國通信設備大廠華為 （Huawei）和中興通訊（ZTE）的某些零件。

中央社引述「時代週報」網站指出，這項禁令可能包括已經建置在5G網路中的設備零件，會要求業者移除並更換零件。

另據德國之聲報導，另有消息人士向路透社證實有關報導。華為的一位發言人表示暫不願置評，但強調該公司在過去20年中向德國和世界各國提供技術設備有著「非常良好的安全記錄」。

據報導，華為是全球最大的電信技術和設備供應商，在5G網絡領域全球領先。根據去年12月公布的一項的調查，華為在德國5G移動網絡設備的市場份額將近60%。德國電信、沃達豐和Telefonica三大運營商的5G網絡設備中，都大量使用華為的部件。

報導指，與美國、加拿大、澳洲、英國、紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）不同，德國迄今沒有全面禁止華為參與5G網絡建設，而是採取多級審核的程序，從技術和政治層面考量利弊。在梅克爾政府任期內，德國一直試圖避免對中國采取強硬路線，而國際則批評德國不僅缺乏有效的防範，現有法律的落實也不夠徹底。

報導稱，柏林政府為了避免造成單方面依賴性過大，柏林政府已決定禁止使用華為等廠商的部分產品。「明鏡」援引消息人士稱，有關部門還將安全審核擴展到已投入使用的所有5G網絡設備，重點是對控制和協調網絡有關鍵作用的部件和軟件。

「明鏡」報導分析稱，德國對華為的政策變化與柏林政府調整對中關係的路線有關，對中國企業的敏感技術，德逐步推出了更嚴格的限制，而且不僅涉及電信行業。預計今夏推出新法，加強關鍵基礎設施安全和抗壓能力，也將涵蓋能源供應和交通等領域。