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上海擁10棟房？「安福路小公主」自揭真實身分

中國新聞組／北京6日電
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。媒體還曬出她年輕時的照片。（取材自快科技）

上海一名50歲身材微胖的大媽因為喜歡穿蘿莉塔裙、戴皇冠逛街，被稱「安福路小公主」在網路上暴紅。有人肯定她的瀟灑自在，但也有人質疑她的身材和暴紅動機。對此，「安福路小公主」首次回應稱，她給自己的外貌打90分，她還在用老式手機，不在意惡評。她說自己吃喝不愁，外傳她在上海擁有10棟房產，「我沒有10棟，也不會告訴大家到底有多少棟」。

綜合媒體報導，網傳「安福路小公主」曾就讀中國一所知名大學，修服裝設計專業；在上海擁有10套房產，因為生病吃了激素類藥物才導致外形走形。網紅「福安路小公主」近日首次接受訪問，一一回應謠言。

她透露，是偶然看見蘿莉塔裙覺得很漂亮就穿了，家人在國外，自己不愁吃穿，每天睡到中午起來穿著打扮好，到安福路喝咖啡、逛逛街就回家。

對於外貌被網友批評，「安福路小公主」說，寸頭是自己剪的，不是因為激素或者患病，也沒有抑鬱。至於身材，她也曾喝過減肥茶，但並沒有什麼效果，被問到會不會刻意減肥，她則說沒有控制飲食，身材好不好無所謂，自己開心就行。

網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）

她為自己外貌打90分，認為「自己內在是美的」，不在意惡評。小公主直言自己沒有幕後團隊，走紅純屬意外。後來她開了直播，但並沒有帶貨，被問到今後是否會往商業化發展時，小公主說看情況，看有沒有合適的機會。

她並說，自己並非知名院校出身，而是酒店管理專業畢業。對於在上海擁有10棟房產的「大小姐」傳言，她表示自己沒有10棟，也不會告訴大家，到底有多少棟。

對於現在的生活狀態小公主打70分，還有30分是留給愛情的，如果找到合適的另一半，生活才算完美。

網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）
網紅「安福路小公主」首度回應質疑，給自己外貌打90分，對惡評不在意。（視頻截圖）

來源：YouTube

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