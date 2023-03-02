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馬斯克轉新冠病毒源自實驗室貼文 環時：砸中國鍋？

記者葉文義／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克在推特轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後，中國官媒環球時報點名批評，質問馬斯克「你這是在砸中國的鍋嗎？」(環球時報截圖)
特斯拉執行長馬斯克在推特轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後，中國官媒環球時報點名批評，質問馬斯克「你這是在砸中國的鍋嗎？」(環球時報截圖)

美國電動車廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特（Twitter）轉發新冠病毒源自實驗室洩漏的文章後，中國官媒環球時報28日點名批評，質問「你這是在砸中國的鍋嗎？」

環時評論截取一名自稱獨立公民記者的推特用戶的貼文，其中指白宮防疫顧問佛奇資助了武漢實驗室，並對美國國會撒謊，並說「現在FBI和能源部都得出了冠病病毒來自武漢實驗室的結論，這是不是意味著佛奇資助了新冠病毒的研發？」

馬斯克不僅轉發該貼文，更說「佛奇是透過『生態健康聯盟』這個中間組織進行的此事」。

環時評論指，敵視中國的政治勢力重新炒作起病毒由中國洩漏的謠言，而馬斯克參與討論的言論，是在栽贓武漢病毒研究所

環時並指，這已不是馬斯克第一次發表對於新冠病毒來源議題，他在去年12月多次發文，順著美國右翼陰謀論者那套「佛奇資助了武漢病毒所搞出新冠病毒」的荒唐邏輯，要求處理隱瞞真相的佛奇。

評論指，雖然馬斯克的言論無直接直明中國，但他所轉載的貼文幾乎都在將病毒的來源和中國掛鉤，這些言論被反華媒體不斷用作為栽贓中國的素材。

環時並稱，這也是為何美國紐約雜誌會在去年的一篇關於馬斯克和中國關係的文章中指出，儘管馬斯克曾表示自己喜歡中國並稱讚過中國政府，但他在網路上配合美國共和黨右翼勢力攻擊佛奇，並將新冠來源栽贓給武漢實驗室的言論，與他前面的說法是存在矛盾的。

馬斯克 佛奇 武漢病毒研究所

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