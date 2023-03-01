罪犯子女考公撤限制？網熱議 有人拿曲婉婷為例反對

全國政協委員周世虹建議，取消對罪犯子女考公的限制。（取材自九派新聞）

全國政協委員周世虹建議「罪犯子女考公限制應消除」，應廢除有關直系親屬、旁系親屬等有過被刑事處罰等處分而影響考生或被政審人政審的規定。此提議引發正反討論，有網友拿曲婉婷為例反擊，稱考上公務員就可以報復舉報她母親的人。但也有網友認為罪不及子女，不然跟古代的連株九族有什麼區別。

九派新聞報導，周世虹表示，打擊犯罪和保護人權應當並重，但被告人犯罪，其子女受到處罰，這樣的思維與罪責自負的法律原則相違背。

他談到，去年曾參加一場刑事案件的聽證會，一個四十多歲的男人當場痛哭流涕。他因為醉駕，面臨刑事處罰，擔心這會影響即將高考 的女兒。「這個父親因為喝酒，可能會影響子女參軍、考公、就業 ，這太不可思議了，完全不符合現代法制文明。」

他說，沒有足夠的科學證據證明，被告人犯罪，其子女、被扶養人、受其影響的人等就一定會有犯罪傾向、犯罪意圖或者犯罪行為，就一定不適合擔任公務人員、公安 政法幹部和參軍，「我們不能用個別的偶然的現象，作為製度性安排，把人一棍子打死。」

另據中國新聞周刊報導，針對周世虹提議，網友紛紛留言，「為了貪二代出道嗎？」、「憑什麽加害人的子女不受影響，受害人的子女就要被影響一輩子。老賴的子女享受著老賴提供的優質生活，受害者的子女反而得不到應有的生活待遇」、「只是不讓考公職，沒說不讓從事任何行業，既不違背道理，也不違背人倫，個人感覺沒有不妥」。

更有網友表示，「一人犯罪一人當啊。這個規定多次暴露出其滑稽的地方，有個別父親會對子女進行家庭暴力，但是子女因為擔心以後考公限制而不敢報警，我想不通為什麼不廢除？」、「如果子女沒有參與犯罪或者不是既得利益者，就不該背負父母所犯的錯誤，否則和以前的一人犯罪牽連九族有什麼區別。」