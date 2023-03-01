我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

罪犯子女考公撤限制？網熱議 有人拿曲婉婷為例反對

中國新聞組／北京1日電
全國政協委員周世虹建議，取消對罪犯子女考公的限制。（取材自九派新聞）
全國政協委員周世虹建議，取消對罪犯子女考公的限制。（取材自九派新聞）

全國政協委員周世虹建議「罪犯子女考公限制應消除」，應廢除有關直系親屬、旁系親屬等有過被刑事處罰等處分而影響考生或被政審人政審的規定。此提議引發正反討論，有網友拿曲婉婷為例反擊，稱考上公務員就可以報復舉報她母親的人。但也有網友認為罪不及子女，不然跟古代的連株九族有什麼區別。

九派新聞報導，周世虹表示，打擊犯罪和保護人權應當並重，但被告人犯罪，其子女受到處罰，這樣的思維與罪責自負的法律原則相違背。

他談到，去年曾參加一場刑事案件的聽證會，一個四十多歲的男人當場痛哭流涕。他因為醉駕，面臨刑事處罰，擔心這會影響即將高考的女兒。「這個父親因為喝酒，可能會影響子女參軍、考公、就業，這太不可思議了，完全不符合現代法制文明。」

他說，沒有足夠的科學證據證明，被告人犯罪，其子女、被扶養人、受其影響的人等就一定會有犯罪傾向、犯罪意圖或者犯罪行為，就一定不適合擔任公務人員、公安政法幹部和參軍，「我們不能用個別的偶然的現象，作為製度性安排，把人一棍子打死。」

另據中國新聞周刊報導，針對周世虹提議，網友紛紛留言，「為了貪二代出道嗎？」、「憑什麽加害人的子女不受影響，受害人的子女就要被影響一輩子。老賴的子女享受著老賴提供的優質生活，受害者的子女反而得不到應有的生活待遇」、「只是不讓考公職，沒說不讓從事任何行業，既不違背道理，也不違背人倫，個人感覺沒有不妥」。

更有網友表示，「一人犯罪一人當啊。這個規定多次暴露出其滑稽的地方，有個別父親會對子女進行家庭暴力，但是子女因為擔心以後考公限制而不敢報警，我想不通為什麼不廢除？」、「如果子女沒有參與犯罪或者不是既得利益者，就不該背負父母所犯的錯誤，否則和以前的一人犯罪牽連九族有什麼區別。」

公安 就業 高考

上一則

人代朱征夫連15年提議 取消尋釁滋事罪

下一則

新疆男籃退出CBA 控籃協違規處罰 周琦為糾紛發聲維權

延伸閱讀

杭州多校「疫起」停課 家長恐慌「不是抗疫勝利了？」

杭州多校「疫起」停課 家長恐慌「不是抗疫勝利了？」
法官直播抓老賴 藝人求饒「給我1分鐘籌錢」

法官直播抓老賴 藝人求饒「給我1分鐘籌錢」
四川老賴欠債卻送兒念私校 法院這一招讓他主動還錢

四川老賴欠債卻送兒念私校 法院這一招讓他主動還錢
唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚

唱了38年「難忘今宵」…新冠後遺症 李谷一缺席春晚

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳身亡後，其龐大遺產頓成下一波處理焦點。（取材自臉書）

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

2023-02-27 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」