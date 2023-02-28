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經抗戰、文革勞改… 厲以寧奉行「可以不說話 不能說假話」

中國新聞組／北京28日電
2月27日，中國著名經濟學家厲以寧因病醫治無效，在北京協和醫院逝世，享年92歲。（中新社）
2月27日，中國著名經濟學家厲以寧因病醫治無效，在北京協和醫院逝世，享年92歲。（中新社）

厲以寧是中國最著名、最能影響決策的經濟學家之一。他一生經歷抗日戰爭動亂、文革勞動改造，到後來功成名就，依然奉行「可以不說話，但不要說假話」。

來源：鳳凰衛視

「我從來不想當官，只想做一個學者，」厲以寧30餘年教書生涯裡，培養了大批學生，其中不乏各界精英。據「環球人物」報導，厲以寧在80多歲高齡時，還在給本科生上大課，每次聽課的學生都會擠滿教室。據一位學生回憶：「厲老師講課大多數時間不用講稿，只在卡片上列出提綱。講課時，他或站，或坐，或走動，臉上掛著輕鬆的笑容，一雙眼睛閃閃發光。他會忽然注視著某個同學，請他發表自己的看法，或者講完一段後問大家：『你們看有沒有道理？』」

厲以寧的學生、曾任中國鋁業國際貿易公司副總經理的程志強說：「厲老師不僅在治學上是個大家，在治家上也是一個大家。」厲以寧和夫人兩地分居13年，厲以寧既當爹又當媽，著意培養孩子的進取心。他曾說：「如果孩子有能力，我不必留錢給他們，因為他們有能力自己掙；如果孩子沒有能力，留錢給他又有什麼用呢？」

據報導，被問到有什麼人生體會能留給年輕人時，厲以寧說：「我的一生分三個階段：抗日戰爭時期，經歷了逃難、轟炸；新中國成立後，經歷了各種運動，特別是在『文革』時勞動改造了很多年；1979年以後仍然有些波動，但沒有太大影響了。一個人受些磨難是有意義的，能鍛鍊人。回首過去，無論什麼境遇下，我都堅持自己的觀點。可以不說話，但不要說假話。」

厲以寧1955年從北京大學經濟系畢業留校。「我認為自己口才不好，願意從事經濟系資料室編譯工作。」沒想到，兩年後，反右運動開始，陳振漢、羅志如等人由於起草了「關於經濟科學繁榮的意見書」，遭到嚴厲批判，他們的得意門生厲以寧也被認為是有問題的，一直被扔在資料室坐冷板凳，一坐就是20年。

正是這20年的冷板凳，讓厲以寧受益匪淺。「面對資料室裡大量的中外經濟學原著和幾十種國外經濟學期刊，我一頭扎了進去，接觸各種經濟學觀點，還翻譯了一些經濟學原著和論文。」

20年的動盪中，厲以寧記了大量讀書筆記，寫了許多無法發表的文章，一小本一小本藏到床鋪下。改革開放後，正是憑藉「文革」期間積蓄的這些「家底」，他擔起中國經濟學界領路人的重任。

這20年的坎坷也讓厲以寧的經濟觀點發生了劇烈變化。「多次下放，使我看到農村的貧困和城鄉人民生活水平的低下，我發現自己在大學階段所學的那套東西同現實的距離是那麼大。中國要富強，人民要過上好日子，看來不能再依靠計劃經濟的模式了。」厲以寧下決心探尋一條社會主義經濟的新道路。

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