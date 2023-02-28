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達精子庫高標… 十裡挑一 26歲小伙「精壯」獲認證

中國新聞組／北京28日電
北京大學第三醫院人類精子庫。(取材自新京報/受訪者供圖)
北京大學第三醫院人類精子庫。(取材自新京報/受訪者供圖)

「恭喜，您本次的精子活力篩查達到了精子庫的高標準，簡直十裡挑一！」捐精一周後，26歲王寧（化名）收到了來自「北醫三院人類精子庫」工作人員的微信通知。他說那一刻簡直是「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」。

新京報報導，「捐精」是王寧早有的計畫。一方面是對捐精的好奇；另一方面，捐精意味著他能夠擁有一個生物學意義上的後代。他知道精子庫對捐獻者的要求很高，所以也一直在為成為一個合格的志願者而做準備。大學期間就堅持健身，規律作息，調整飲食，為了多吃富含鋅和硒的食物，還會跑很遠的路去買海鮮。

北京人類精子庫的報名條件要求除了具有大專及以上學歷或在讀，還要求年齡20至40周歲，淨身高170cm以上，體重指數（BMI=體重(kg)/身高²(m²)）。王寧2月4日在錄入學歷、身分證、銀行卡號等信息時，醫生說：「不要報太大希望，因為通過率還挺低的，就10%左右吧。」王寧也沒有太多信心，他認為自己已經參加工作，比大學生「年紀大一點」。

一周後，王寧收到了初篩合格的通知：他的精液通過了活力篩查和細菌培養。幾天的忐忑煙消雲散。王寧戲稱，自己已經是「國家認證的精壯男子」。接下來，王寧需要完成抽血化驗、染色體檢測、傳染病篩查等一系列檢查。當檢查合格後，他才能進入正式的捐精流程。未來五個月內，他需要捐精五至十次，每次當場會收到100元人民幣(約14.4美元)現金補助。而停止捐精後，王寧依然要與精子庫保持聯繫，並在半年後再次接受血型和HIV檢查並呈陰性時，一次完整的捐獻才算結束。

根據捐獻精液的數量和質量獲得剩餘補助，據北京大學第三醫院人類精子庫消息，捐精志願者最多可獲得5500元補助。

自2月7日以來，海南、雲南、山東、北京等地的人類精子庫，相繼面向社會面招募捐精志願者。為吸引志願者，各地均提供了4000元至6000元的激勵條件，以及生殖保險或自精儲存服務。多省精子庫主任表示，目前中國精子庫所儲存的精子實際上供大於求，「精荒」早已不存在。廣東省人類精子庫主任張欣宗解釋，近段時間出現的精子庫號召捐贈，主要是新冠疫情導致捐贈數量出現明顯減少。

北醫三院人類精子庫捐精注意事項。(取材自新京報/受訪者供圖)
北醫三院人類精子庫捐精注意事項。(取材自新京報/受訪者供圖)

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