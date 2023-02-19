寶寶取名了嗎？新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」

隨著兔寶寶們陸續登場，中國多地陸續公布2022年新生兒取名熱度榜，被不少家長在為寶寶取名時拿來參考。示意圖。 （Getty Images）

隨著兔寶寶們陸續登場，相信不少爸媽進入到「燒腦」環節：該給自家寶寶取個什麼好名字呢？近期，合肥、杭州、成都、佛山、惠州等地公安 部門陸續公布2022年新生兒取名熱度榜。

南方都市報報導，從已公開數據來看，往年最受家長歡迎的「浩宇」、「欣怡」等不再霸榜，「梓」、「玥」、「瑞」、「昕」後來居上。「瑞霖」在合肥、杭州、成都、惠州四地均躋身男性新生兒「爆款」名字前十位；家長給女兒取名時最愛帶「玥」的名字。

綜合合肥、杭州、成都、佛山、惠州五地的「爆款」姓名排行情況，可以看出男性新生兒較常選用帶「瑞」、「辰」、「梓」字的名字。其中，「瑞霖」同時進入合肥、杭州、成都、惠州四地的男寶取名熱度榜；「瑞澤」在合肥、杭州、成都三地的男寶取名熱度榜上均排名第三。

報導指出，榜單顯示，杭州家長取名時的想法似乎相當接近。當地男寶取名熱度榜TOP10中，「瑞澤」「澤瑞」分別名列第三位和第七位，「沐辰」「沐宸」兩個同音姓名同時上榜。

佛山家長似乎對「梓」「軒」二字情有獨鍾。當地男寶取名熱度榜上，第二、三、四、六位的「梓睿」「梓豪」「梓軒」「梓恆」都帶「梓」字；第一、四、八、十位的「宇軒」「梓軒」「銘軒」「子軒」都帶「軒」字。

各地家長給女寶取名時如同心有靈犀一般，紛紛選擇帶「玥」的名字。五地的女寶取名熱度榜上，出現了「欣玥」「昕玥」、「心玥」、「思玥」、「詩玥」、「汐玥」等多個同音、近音名字。

據報導，其中，佛山家長對「玥」字的喜愛尤為突出，當地女寶取名熱度榜TOP10中，「心玥」、「玥瑤」、「昕玥」、「詩玥」、「思玥」、「梓玥」六個名字都帶「玥」。