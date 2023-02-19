留學1年「水碩士」不再吃香 央企更青睞國內畢業生

有報導指出，如今的中國招聘市場，用人單位更青睞於有真才實學的國內大學畢業生、研究生。此為示意圖。（取材自新京報）

近期，海外留學碩士有些苦惱，因為央企和很多國企明確規定不招聘兩年以下的海外碩士。這對於一年制的海外碩士來說，無疑是巨大打擊，就業 之路難上加難。業界也因此開始質疑「留學一年」的碩士能學多少東西？畢業生的能力又有多少？

小會談科技報導，如今的招聘市場顯示，許多只留學一年就拿到碩士學位的「水碩」，尤其是社會學科碩士等，越來越難找到工作。在一些學校的招聘清單上，波士頓 大學畢業不罕見，可見海外碩士就業前景已大不如前，用人單位更青睞於有真才實學的國內大學畢業生、研究生。

在去年，上海對「人才引進」的一些要求，看似對海外碩士沒有大的影響，實際上是把他們的就業路給截斷；想憑「含水量高」的碩士學歷叱吒風雲已經是過去式。不過，只要是有含金量、有真才實學的，用人單位還是願意招聘，比如歐美理工科博士、部分名校商科學生還是非常吃香。

這些一年制的海外碩士如果想在中國找到穩定的工作，可以嘗試考公務員，但能不能考上，就要看畢業生的實際能力。這對國內的普通家庭來說無疑是好消息，因為就業公平性大大增加，不是拚爹媽，拚的是孩子自身的綜合能力，只要自己付出努力，就會有回報。