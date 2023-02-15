四川女子離鄉千里「代孕」 錢沒賺成還面臨截肢

中介公司賠償女子5萬元醫藥費。(視頻截圖)

四川大涼山一名女子，在巨額利益的誘惑下，到1000多公里之外的武漢 ，成為地下機構的「代孕媽媽」。沒想到的是，她不但錢沒賺成，還患了腿部血栓，最糟情況可能將面臨截肢，反而倒貼不少醫療費 。

湖北經視報導，楊某來自四川涼山鹽源縣。去年10月份，楊某在廣州打工時，老鄉打來電話稱自己開了一家中介公司，可以幫她在武漢找一份代孕的工作，只要成功代孕，就可以拿到高額報酬。楊某介紹，對方說這邊很賺錢，做這個代孕的話，可以賺23萬（人民幣，下同）。

在利益的誘惑下，2022年11月1日，楊某來到武漢成為了一名地下代孕機構的「代孕媽媽」，被安排在武漢市某小區的一處出租屋內。

楊某被中介工作人員送到武漢市某門診進行了多次婦科檢查，2022年11月16日，她通過身體檢查後開始代孕。為確保懷孕成功，中介工作人員安排人給楊某頻繁地打針，但打針的人都不是醫事人員。

打了一個星期的針後，2022年11月21日，楊某做了代孕手術 。楊某的小叔楊先生說：「嫂子去做手術的時候，整個汽車窗戶都用黑布蒙著，看不到外面，然後到指定位置才讓她們下車，下車後直接把她們帶進去，在那裡移植用了20多分鐘，就是用那種管子打進去的，移植完後，就帶回她們的宿舍繼續打針。」之後，楊某每天都待在出租屋裡，中介工作人員會定期過來給她打保胎針。

2022年12月中旬，楊某腿部出現嚴重紅腫無法走路，被緊急送往醫院治療。楊先生介紹：「醫生診斷說是腿部血栓，可能是藥物不當，或者是注射時操作不適引起的。醫生介紹，之後我嫂子面臨著三次手術，後續10萬元的費用，但是代孕公司表示自己沒有責任。現在嫂子不要說賺錢，還要倒貼很多錢作為醫療費。」

楊先生還說：「我嫂子肚子上現在還可以看到18個針眼。醫院說是把她代孕的孩子打掉，嫂子現在病情越來越嚴重，走路都是一瘸一拐的，而且如果不盡快醫治，可能面臨截肢。」

代孕女子被檢測出來腿部血栓。(視頻截圖)

據報導，在楊某的指引下，記者找到了「代孕媽媽」居住的出租屋。打開門後見到，裡面有五名「代孕媽媽」圍在取暖器前烤火，不少人已經明顯懷孕。屋內桌面和地上，丟棄了多個已註射完的針管和空藥瓶，空藥瓶上標註著「黃體酮」的字樣。