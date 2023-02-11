遏彩禮歪風 江蘇「花鄉」選最美丈母娘

也有丈母娘表示不要彩禮。安徽宿州就有位丈母娘在女兒出嫁裡貼聲明「 彩禮分文不取，另陪嫁十萬元，望善待我女兒」，引來網友誇是好丈母娘，但也有網友批評這種做法只會讓婆家看輕自己的女兒。（取材自微博）

有「花鄉」的美譽的江蘇沭陽縣，10日舉辦「沭陽小大姐」新時代文明婚戀倡導活動，倡議未婚女青年拒絕高價彩禮，把勤儉持家、艱苦創業作為見證愛情、砥礪人生的必修課，營造節儉文明的婚嫁新風。

宿遷市沭陽縣舉行「沭陽小大姐」新時代文明婚戀倡導實踐活動暨尋找「最美丈母娘」啟動儀式。（新華社）

澎湃新聞報導，沭陽還在當地居住、工作的丈母娘（準丈母娘）中開展「最美丈母娘」選樹活動，標準有7條：家庭和睦、家風文明；女兒結婚前未曾索要高價彩禮；女兒結婚時未以新房、轎車要挾婚約；女兒結婚時婚宴不講排場、不搞攀比；女兒結婚時未要求男方迎親用豪華車隊；舉辦簡約、時尚 的婚禮或參加集體婚禮；教育 引導子女孝敬公婆、勤儉持家、拚搏奮鬥。

50多名未婚女青年代表在承諾書上簽字，表示要把勤儉持家、艱苦創業作為見證愛情、砥礪人生的必修課，營造節儉文明的婚嫁新風。（新華社）

「小大姐」是沭陽方言中對未婚女性的稱呼。縣委常委、宣傳部部長姜若鳴表示，此前的調研發現當地農村家庭有「結不起婚」的案例，結婚成本越來越高，男方不僅要備「三金」（金戒指、金項鍊、金手鍊）、車子、房子，彩禮也要8萬（人民幣，下同，約1.1萬美元）、18萬元甚至上不封頂。姜若鳴表示，高額彩禮的婚姻更像建立在物質基礎上而不是感情基礎上，不少家庭為此欠下債務，婚後產生矛盾。

為此，沭陽縣委宣傳部、縣精神文明建設指導委員會辦公室、民政局、婦聯、團縣委等發出「不要車，不要房，自己家業自己創」的倡議，提倡婚事新辦，拒絕鋪張浪費，可以通過集體婚禮、家庭婚禮、旅行結婚，參加公益活動、夫妻共植紀念樹等形式，以簡約適度、綠色低碳的方式分享新婚喜悅；婚慶儀式宜高雅文明，抵制內容粗俗、格調低下的「婚鬧」。

據悉，沭陽將制定系列行動方案推動婚俗改革，如與婚慶公司制定多種版本的簡約婚禮等。