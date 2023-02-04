微信開放註冊「小號」衝熱搜 有人肯定、也有人酸：方便出軌

微信正式開放註冊輔助帳號的功能，同一支手機號碼就能全部搞定。（示意圖，取材自Shutterstock）

微信 平台顯示，使用同一手機 號註冊輔助帳號的功能已全量開放。已綁定手機號、已開通微信支付、註冊時間超過一定時長且當前帳號無安全風險，可輔助註冊一個新微信帳號。輔助帳號與原帳號在聊天、通訊錄和朋友圈等基礎功能均無差異。消息一出，迅速衝上熱搜第一，網友對此功能有讚有彈。

證券 時報報導，要想註冊輔助帳號，微信號需符合下面兩個條件：微信號註冊時長需要滿兩年以上，且微信號最近一年內沒有封號紀錄。為了保證註冊帳號的安全，需要手機號來完成短信驗證，官方表示，該手機號僅用於註冊中的微信號安全驗證，不會使其與當前綁定的微信號解綁。

另據每日經濟新聞報導，微信註冊小號步驟為點進 「我-設置-切換帳號」，選擇 「添加帳號」，點擊「註冊一個新的帳號」，最後點選「通過當前微信手機號輔助註冊」，即可成功註冊小號。在完成註冊後，建議先設置一個好記的微信號，以便未來能以「微信號+密碼」的方式進行登錄。

但目前不少網友反映，「無法成功註冊。」有記者試驗，最終顯示「由於安全原因，暫時無法通過當前微信綁定的手機號輔助註冊新帳號。」有知情人士對中新財經表示，「該功能還在灰度測試中。」據了解，早在去年的時候微信就已經在小規模地灰度測試該功能。

微信開放註冊「小號」掀起話題，多數網友表示支持。不少人開心表示，工作和生活終於能分開。

但持質疑態度的也大有人在。不少人第一反應是「更方便有的人出軌了」，更有網友開酸，「老騰也是緊跟潮流的步伐啊！剛剛才宣布小三小四小五以後可以自由奔放，立馬就給那些男人們弄好配套設施，以後正室可得多個心眼囉，防不勝防啊！」還有人表示，「換來換去不麻煩嗎，以後大家都知道了也沒多大意思，誰不會拿你手機切換看一下啊，一個手機直接能登陸2個微信那就方便了。」