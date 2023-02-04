中去年赤字新高 預計今年再升高

新冠肺炎疫情 導致中國去年出現將近9兆（人民幣，約1.32兆美元）的財政赤字，不僅創下歷史新高，此一數字甚至超過疫情爆發的2020年。

上海第一財經報導，根據中國財政部 最新發布的2022年全年財政收支數據，去年廣義財政收入約28.16兆，較上一年下滑6.3%；廣義財政支出37.12兆，則成長3.1%。收支相抵的差額達到8.96兆。

之所以如此，主要是因近幾年疫情衝擊經濟表現，加上中國官方實施大規模稅費減免，導致稅收入進一步下滑。與此同時，為支持經濟運行在合理區間，又實施積極的財政政策。一增一減下，財政赤字因而擴大。

去年，中國全國稅收收入約16.66兆，比前一年減少3.5%，低於2020年，為1969年以來最差的表現。

報導稱，稅收是經濟的「晴雨表」。去年受疫情衝擊等影響，中國經濟增速放緩，對稅收收入增長產生一定影響，但導致稅收收入下滑的主要原因是退稅 、減稅、緩稅等造成的政策性減收。為幫助企業度過難關，中國去年為企業減免的稅費就達到4.2兆。

大規模減稅也導致去年中國稅收收入占GDP比重（租稅負擔率）降至13.8%，創近年來新低。中國財政學會副秘書長馮俏彬指出，世界上大部分國家都沒有這麼低。

多位財稅專家表示，為適度擴大財政支出規模，預計今年中國財政赤字率還會較上一年略有提高。