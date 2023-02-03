野草高？有毒蛇？胡鑫宇縊吊點為何成搜索盲區

胡鑫宇被發現曾在倉庫外圍的圍牆活動。（取材自澎湃新聞）

胡鑫宇 失蹤後，來自警方和社會的各方力量一直在致遠中學及周邊進行多輪搜尋，但最後發現胡鑫宇縊吊的糧庫廠區距離學校僅一公里範圍。胡鑫宇縊吊地點緣何成搜索盲區？當地警方曾先後四次進入廠區內搜尋，但因植被遮擋視線，而倉庫負責人勸告當地有蛇出沒，導致搜尋無果。另據現場回力鞋DNA 比對，警方也證實胡鑫宇曾在圍牆上活動。

江西官方2日召開記者會說明胡鑫宇案，江西省公安 廳指導組組長胡滿松並表示：「由於我們工作中的不足，100多天才發現胡鑫宇下落。我們將深刻汲取教訓，不斷改進工作。」

央視新聞報導，糧庫廠區是此次搜救的重點區域之一，當地警方曾先後四次進入廠區內進行搜尋。

上饒市公安局指揮中心主任何旭峰指出，附近有一個廢棄的小房子，搜尋民警對這個小房子進行搜索以後，就看到了那片灌木林那片區域。這個時候陪同的糧庫的工作人員說明，這片區域近年多次發現有蛇出沒，比較危險。

民警考慮兩方面，首先是這片樹林是不是能夠足夠提供人的生存。第二點警方觀察周邊四周有沒有人的痕跡或腳印痕跡。觀察過這兩點都沒有異狀後，警方就離開了。

儲糧倉庫負責人姚建波證實，公安部門也來了4次，也巡邏到這裡的，下去大概離圍牆五六米的地方。但這一區域雜草很多、樹也很密，姚建波也提醒警方這一帶有劇毒的蛇出沒。

警方指出，縊吊區域植被茂密，視線很容易被遮擋，而他們這四次進入廠區搜尋，也都沒有配備警犬協助，所以最終錯過了搜尋機會。

報導指出，胡鑫宇的屍體被發現後，刑事技術專家立刻到現場參與勘驗。

江西省公安廳刑警總隊刑事技術處副處長程堅指出，現場提取了一雙白色的回力鞋，左腳鞋還直接看得到，但是右腳鞋被一層枯葉覆蓋了，只露出了鞋尖部分。