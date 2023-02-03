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網民不信胡鑫宇是自縊 官方維穩刪2萬信息、封禁逾百帳號

中國新聞組／北京3日電
15歲的高中生胡鑫宇失蹤106天終於被找到。（取材自微博）
15歲的高中生胡鑫宇失蹤106天終於被找到。（取材自微博）

江西少年胡鑫宇死亡案，公安機關2日大陣仗舉行發布會定調是自殺案，但各種傳言與質疑仍未歇，其中不乏令人毛骨悚然內容，學者稱這是典型的自媒體謠言發酵造成惡劣影響事件。中國官方啟動維穩機制，共清理2萬餘條此案「不實信息」，逾百帳號被禁言關停，並逮捕造謠者。網傳胡鑫宇的家人遭到監控及限制居住，同校學生也被要求噤聲，但官方未對此回應。

來源：YouTube／香港01

江西上饒市致遠高中學生胡鑫宇在失蹤106天後才被發現遺體，自媒體傳言滿天飛，將整起事件導向陰謀論蹭熱度。微博、快手在事件新聞發布會後同步展開維穩。

觀察者網報導，微博已清理與胡鑫宇案相關的違規內容3500餘條，對138個違規帳號予以禁言7天至關閉帳號處置。巡查發現的傳言包括「後山發現帶血被子」 、「胡鑫宇被光頭老師殺害」、「胡鑫宇被化學老師用藥水化掉」等多類從站外流轉至微博的謠言信息。

快手則處置網傳不實信息2.1萬條，相關帳號被處罰。傳言包括「胡鑫宇案件導致致遠中學多名學生退學」、「被光頭老師殺害」、「李昌鈺針對胡鑫宇案件發聲」等不實信息。

事件的謠言與真相。(資料來源：香港文匯報、新華視點 圖：取材自楚天都市報)
事件的謠言與真相。(資料來源：香港文匯報、新華視點 圖：取材自楚天都市報)

江西省公安廳指導組組長胡滿松在新聞發布會上表示，公安機關已掌握網路上「杜撰虛假事實」、「製作虛假場景」、「炮製虛假錄音」、「拼接監控影片」、「假冒事件當事人」等5大類共120餘種虛假資訊，並已對少數故意編造、傳播謠言者依法進行逮捕等「打擊處理」。

另中央社綜合海外網路訊息，有中國網路直播主表示，胡鑫宇的外公、外婆透露，胡鑫宇的父母親及舅舅已被強制送往當地賓館居住，手機也被上繳「不讓發聲」，且有專人24小時看管。他們自己的住家也被安裝監控設備，無法出門，村子口有人阻攔，兩人連兒女都聯繫不上，「太氣人了」。直播主呼籲網民轉發，「幫幫他們」。

胡鑫宇表姊夫周先生則告訴媒體，請外界不要過分打擾胡鑫宇家人，尤其是傷心過度的胡鑫宇父母，他們近幾天精神狀態不佳。

另華龍網日前報導，胡鑫宇生前就讀的鉛山縣致遠中學高中部在1月30日開學當天，要求學生「不允許在外談論此事」。

文匯報引述傳播學者認為，胡鑫宇事件謠言中，「器官移植」說法最令人恐懼，稱「致遠中學用1500元騙胡鑫宇入校，目的是看中他身上某個器官」，還有謠言稱「光頭老師殺害胡鑫宇是為其稀有的『熊貓血（RH陰性血）』值錢」等，一度造成恐慌。建議監管部門和網站平台進一步管網治網，政府部門也應及時發聲，多管齊下遏制網絡謠言和自媒體亂象。

胡鑫宇遺體所在的糧庫區，現場林木雜草茂盛，搜尋不易。（取材自澎湃新聞）
胡鑫宇遺體所在的糧庫區，現場林木雜草茂盛，搜尋不易。（取材自澎湃新聞）

胡鑫宇 公安 微博

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