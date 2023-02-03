我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長官邸慶新春 表彰社區、秀中文「謝謝」亞裔

龐培歐：習近平意在世界霸權 對世界的威脅比普亭更大

1根6元？ 江西女點一盤香菜108元

中國新聞組／北京3日電
108元的香菜。（視頻截圖）
108元的香菜。（視頻截圖）

江西吉安永新縣一名女子日前發視頻吐槽，他們在餐館點的一盤香菜竟花了108元（人民幣，下同，約16美元）。當事人表示，店家沒有明碼標價。永新縣市場監管部門已介入調查。

來源：YouTube

極目新聞報導，當事人燦燦表示，1日凌晨，他們一行4人在江西吉安永新縣茗園街一家燒烤店用餐。一開始點了4串香菜，吃著不夠就想再加幾串，當時老闆表示香菜沒有了，但表示可以給他們借一斤，於是做完後就直接裝到了盤子裡。但老闆沒有提前說每串香菜的價格，店內也沒有明碼標價。

燦燦表示，結帳時老闆看她弟弟喝了酒就胡亂要價。他說香菜每串6元，除開始的4串收了24元外，後來加的香菜共有18串，又收了他們108元。但他們當地的香菜價格肯定沒有這麼貴，一斤也就十幾塊錢，她就發視頻吐槽「踩坑」。她並未透露該餐館的名字。

永新縣多數商戶表示，目前一斤香菜零售價為13元左右。只有一名商家表示，她賣的是自家種植的無公害香菜，一斤的價格在50元左右。

永新縣茗園街一家燒烤店老闆介紹，他們店蔬菜類烤串都是兩到三元一串。第三方外賣平台檢索永新縣烤香菜的價格發現，當地商家售賣的烤香菜也多為3元左右。

當事人的消費帳單。（視頻截圖）
當事人的消費帳單。（視頻截圖）

蔬菜 YouTube

上一則

布林肯訪華前夕 中媒：美加碼遏中 1天3行動

延伸閱讀

胡鑫宇失蹤106天死亡案 隨身錄音筆音檔成輕生鐵證

胡鑫宇失蹤106天死亡案 隨身錄音筆音檔成輕生鐵證
鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信
江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲

江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

熱門新聞

媽媽李連英暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下這張照片。（取材自上觀新聞）

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

2023-01-28 22:40
胡鑫宇媽媽發在抖音上的兒子照片。(取材自南方周末)

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

2023-01-29 23:05
中國專家稱，社交與多動腦能有效預防老年失智。新華社

中國研究：找到保護老年人記憶有效方案 謹記這口訣

2023-01-28 15:01
西南大學法學院博士生導師趙明利用職權性侵女學生，已遭校方撤除教師資格。（取材自百度）

女大生被教授「隨傳隨到」性侵三年 中國狼師遭撤職

2023-01-25 22:14
回鍋了16次的花卷。（視頻截圖）

兒花20萬去三亞度假 父母超省…花卷蒸16次 剩菜調料打包

2023-01-28 04:00
有「雪窩」之稱的山東威海漫27日依舊雪花紛飛，但中國多數地區29日起氣溫將逐漸回暖。（取自中國天氣網）

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

2023-01-28 11:42

超人氣

更多 >
台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的
蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機