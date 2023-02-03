1根6元？ 江西女點一盤香菜108元

108元的香菜。（視頻截圖）

江西吉安永新縣一名女子日前發視頻吐槽，他們在餐館點的一盤香菜竟花了108元（人民幣，下同，約16美元）。當事人表示，店家沒有明碼標價。永新縣市場監管部門已介入調查。

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極目新聞報導，當事人燦燦表示，1日凌晨，他們一行4人在江西吉安永新縣茗園街一家燒烤店用餐。一開始點了4串香菜，吃著不夠就想再加幾串，當時老闆表示香菜沒有了，但表示可以給他們借一斤，於是做完後就直接裝到了盤子裡。但老闆沒有提前說每串香菜的價格，店內也沒有明碼標價。

燦燦表示，結帳時老闆看她弟弟喝了酒就胡亂要價。他說香菜每串6元，除開始的4串收了24元外，後來加的香菜共有18串，又收了他們108元。但他們當地的香菜價格肯定沒有這麼貴，一斤也就十幾塊錢，她就發視頻吐槽「踩坑」。她並未透露該餐館的名字。

永新縣多數商戶表示，目前一斤香菜零售價為13元左右。只有一名商家表示，她賣的是自家種植的無公害香菜，一斤的價格在50元左右。