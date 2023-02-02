傳微軟蘇州「一鍋端」大裁員 員工：是謠傳

微軟宣布計畫解雇全球約1萬名員工，而微軟蘇州也要進行調整優化。（美聯社）

一張聲稱「微軟 蘇州大規模裁員 」的群聊截圖在網路上流傳。該截圖顯示，「微軟蘇州要被一鍋端了，N+12+股票解禁+一年社保」。然而有微軟蘇州員工表示，在微軟大的裁員計畫之下，中國區會有影響，但「微軟蘇州光是研發中心有近3000名員工，一鍋端不可能」。

另一名微軟蘇州員工指出，微軟蘇州二期大樓在去年5月全面封頂，今年6月就要搬進去，三期大樓都已經開始建設了，「不可能全端了」。

科創板日報報導，但調整優化是確鑿無疑。另有一名微軟蘇州員工提到，2022屆的一些應屆生卡在試用期，不給轉正，最近中國區的資源也在撤走，「顯卡陸陸續續撤走了兩批」。

受到經濟衰退和業務增速放緩的衝擊，微軟於1月18日宣布在全球範圍內裁員1萬人，該人數占總員工數約5%，這次裁員將持續到2023財年第三季度（2023年3月31日）結束。

年初的這一波大裁員，人力資源和商務類崗位是重災區，少部分技術研發員工也受到波及，主要是績效不佳的人員。微軟面向C端的元宇宙社交AltSpaceVR和HoloLens頭顯團隊都遭到了重創，多個項目團隊已解散。

對於本次裁員，微軟CEO納德拉在致員工的一封信中稱，微軟將支付高於市場水平的遣散費、6個月醫療保險 和6個月的股權等，此次調整，將耗資12億美元。但在裁員的同時，微軟將繼續在關鍵戰略領域進行招聘。

從去年下半年至今，美國的五大科技巨頭蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和Meta，後四者相繼發布大規模的裁員計畫，作為矽谷大廠中受衝擊最少的一家巨頭，微軟這次裁員程度之猛烈，也讓美國科技行業再度蒙上陰影。