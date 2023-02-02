在錄音筆錄下自殺念頭 江西官方直播：胡鑫宇是自縊

江西高中生胡鑫宇失蹤106天後，遺體被發現，圖為媽媽李連英去年暑假時為剛打完乒乓球的胡鑫宇拍下的照片。（取材自上觀新聞）

針對爭議不斷的江西少年胡鑫宇命案，央視新聞2日上午10時舉行新聞發布會，江西省、市、縣聯合工作專班在會中通報胡鑫宇事件調查情況；通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑑定等工作，認定胡鑫宇是自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場。且胡鑫宇遺留在陳屍現場的錄音筆中，有兩段錄音清晰表達了其自殺意願。

綜合報導，上午的新聞發布會在江西鉛山縣召開，與會的是江西省、上饒市、鉛山縣公安 機關聯合工作專班及市縣相關部門。

發布會通報，2022年10月14日，江西省上饒市鉛山縣致遠中學高一學生胡鑫宇失蹤至2023年1月28日屍體被發現，組織有關部門和各方力量，持續開展調查搜尋。經屍體檢驗、物證檢驗鑑定等。據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外的特徵。且屍體全身完整，臟器完整。

發布會上，江西省公安廳指導組組長胡滿松表示，胡鑫宇案中心現場無打鬥和拖拽痕跡。

據胡滿松介紹，經公安部鑑定中心對錄音筆內音頻文件進行恢復，與胡鑫宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音筆是胡鑫宇持有使用。通過對錄音筆中的音頻文件進行綜合分析，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。2022年10月14日17時40分、23時08分胡某宇錄製的兩段音頻清晰表達了自殺意願。

經公安部鑑定中心對錄音筆內音訊檔案進行恢復，錄製的音訊檔案21個，經綜合分析音訊資料，2022年10月15日錄音內容5條，其中有兩條內容清晰體現了自殺意願。

10月14日17時40分，胡某宇站在宿舍五樓陽臺上試圖跳樓，猶豫不決。

錄音顯示，胡鑫宇說，「真站到這裡，反倒是有點緊張了，心臟在狂跳。如果真跳下去了，會怎樣？不確定，跳下去了，應該也沒人發現。現在至少不會被發現，以後過了幾天，還是會被發現的。剛剛又不跳，不行，我應該是不想」。由錄音檔內容鑑於胡鑫宇是自殺。

胡滿松並表示：「由於我們工作中的不足，100多天才發現胡某宇下落。我們將深刻汲取教訓，不斷改進工作。」據此前報導，搜救人員曾搜尋、走訪胡鑫宇陳屍處的糧庫四次都未發現異樣。

學校周邊圍牆加設鐵絲網及監控。(取材自黑龍江網)

發布會上表示，胡鑫宇屍體發現地位於鉛山縣河口鎮金雞山區域的某糧庫院內，糧庫占地面積92畝，內有倉庫、宿舍等建築20棟，建築物占地8000餘平方米，四周用紅石砌成圍牆，高度約5米。中心現場位於糧庫院內北部窪地竹樹雜林中，窪地高低落差約6.3米；北面是東西走向的圍牆，圍牆內側牆體上生長一棵向內斜生的樹木，樹幹直徑約11厘米，胡鑫某宇屍體縊吊於該樹樹幹凸起處，懸掛點距離地面4.5米與圍牆頂端垂直距離0.61米。

胡鑫宇遺體上身穿黑白相間的連帽運動服，前後反穿。頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成。遺體足尖自然下垂，距地面1.47米，下方地面發現兩隻白色迴力牌高幫帆布鞋，鞋上均無鞋帶且落有較多枯葉。在靠近屍體頭部的圍牆內側紅石凸出部位發現黑色錄音筆一支。