江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲

胡鑫宇父母之前在校門口拿著「還我孩子」的啟事。 (取材自自媒體「晴蕊教育」)

對於爭議不斷的中國江西少年胡鑫宇命案，官方今天上午舉行記者會說明案情，正式定調為自殺事件。官員於會中口頭轉述遺留的錄音檔案、筆記等資料內容，強調胡鑫宇曾多次試圖輕生。

江西省鉛山縣上午舉行「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」，說明案件調查情形，以及回答外界關注的焦點。由於本案引發中國社會關注，因此包含官媒央視在內多家中媒均全程直播。

江西省公安 廳指導組組長胡滿松在會中表示，經過調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作後，認定「胡某宇（胡鑫宇）是自縊死亡，屍體發現地是第一現場」。

胡滿松強調，各臟器在位無缺失，但均腐敗，經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。

對於外界質疑胡鑫宇失蹤106天後遺體卻於近在咫尺的學校後方儲糧倉庫內發現，胡滿松說「對於此前工作不足的原因，將不斷改進提升工作」。

官方雖大動作召開記者會將此案件定調為自殺，並對「屍體發現地點、時間」以及「利用鞋帶上吊」等外界關注的焦點釋疑，但顯然無法令關注此事的中國民眾信服。

網轟：提問都事先安排好

記者會後，在微博 等社群 平台上仍有不少人批評「所有的回答都是在一板一眼、字正腔圓念稿子，所有的提問也都是事先安排好的」、「你要說是自縊，那麼你會發現之前幾個月轟轟烈烈地毯式搜索的所謂高度重視，不過是一場加戲」。

也有評論提到，「不是大家不相信，這只算是合理懷疑」。