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江西胡鑫宇案官方定調自殺 中網友批：高度重視是場戲

中央社／台北2日電
胡鑫宇父母之前在校門口拿著「還我孩子」的啟事。 (取材自自媒體「晴蕊教育」)
胡鑫宇父母之前在校門口拿著「還我孩子」的啟事。 (取材自自媒體「晴蕊教育」)

對於爭議不斷的中國江西少年胡鑫宇命案，官方今天上午舉行記者會說明案情，正式定調為自殺事件。官員於會中口頭轉述遺留的錄音檔案、筆記等資料內容，強調胡鑫宇曾多次試圖輕生。

江西省鉛山縣上午舉行「胡某宇（胡鑫宇）事件新聞發布會」，說明案件調查情形，以及回答外界關注的焦點。由於本案引發中國社會關注，因此包含官媒央視在內多家中媒均全程直播。

江西省公安廳指導組組長胡滿松在會中表示，經過調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作後，認定「胡某宇（胡鑫宇）是自縊死亡，屍體發現地是第一現場」。

胡滿松強調，各臟器在位無缺失，但均腐敗，經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，屍體符合長期暴露在室外空間的各種特徵。

對於外界質疑胡鑫宇失蹤106天後遺體卻於近在咫尺的學校後方儲糧倉庫內發現，胡滿松說「對於此前工作不足的原因，將不斷改進提升工作」。

官方雖大動作召開記者會將此案件定調為自殺，並對「屍體發現地點、時間」以及「利用鞋帶上吊」等外界關注的焦點釋疑，但顯然無法令關注此事的中國民眾信服。

網轟：提問都事先安排好

記者會後，在微博社群平台上仍有不少人批評「所有的回答都是在一板一眼、字正腔圓念稿子，所有的提問也都是事先安排好的」、「你要說是自縊，那麼你會發現之前幾個月轟轟烈烈地毯式搜索的所謂高度重視，不過是一場加戲」。

也有評論提到，「不是大家不相信，這只算是合理懷疑」。

胡鑫宇案發生於去年10月14日，15歲、就讀高一的胡鑫宇在校園內離奇失蹤，各方搜尋未果；今年1月28日，鉛山一座糧庫保全人員赫然在倉庫附近找到一具被指用鞋帶縊吊的遺骸，隨後證實為胡鑫宇。由於案情疑點過多，因此引發關注，各種說法與猜測也甚囂塵上。

胡鑫宇遺體在學校附近被發現。(取材自九派新聞)
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