吉林高三女失蹤88天 父憂胡鑫宇案翻版

吉林失蹤88天的高三少女鄭春梅。（取材自紅星新聞）

吉林省吉林市18歲高三女生鄭春梅失蹤，至今已經88天，還是杳無音信，其家人更加擔憂。鄭春梅48歲的父親鄭雲江表示，他聽到找到胡鑫宇遺體後心裡五味雜陳，更加擔憂女兒的安危，將繼續尋找，希望「活要見人死要見屍」，並透露其春節前曾因擔憂和思念女兒患急性腸梗阻住院。

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「連續在松花江附近搜索十多天沒有什麼發現後，去年已經停止線下搜索，他轉而在網上找尋線索，但現在也沒有進展。」鄭春梅的父親鄭雲江昨天說，他也一直有關注胡鑫宇失蹤的新聞，1月29日上午他從新聞上看到胡鑫宇的遺體被找到後心裡五味雜陳，他不知道女兒情況如何，「不知道是不是也是如此」。

極目新聞報導，鄭雲江表示，女兒鄭春梅是吉林省吉林市昌邑區第十三中學高三學生，身高156公分，去年17歲，失蹤時穿著校服。2022年11月4日晚上最後一次出現在監控視頻中，地點是在吉林大橋上。

「2022年11月3日晚上，女兒在放學後最後一個離開學校，去了附近的烏喇公園等地方，在淩晨12點2分的時候返回住宿小區。視頻中，鄭春梅的身後疑似有一個男性尾隨，包裹嚴實。」鄭雲江表示，後來他被警方告知，此男子已經排除嫌疑。

據報導，鄭雲江表示，當時報案後，吉林市警方展開調查，也組織多方力量搜尋，在吉林市松花江吉林大橋附近水域搜尋了十多天，但是沒有什麼結果。

「無時無刻不在想念自己的女兒。」鄭雲江表示，在春節前幾天，他因為擔憂和思念女兒，深夜患急性腸梗阻住院了幾天，目前還在家休養，下一步將繼續線下尋找女兒下落，希望有一個結果，怎麼說「活要見人死要見屍」，即使付出再大代價，不能讓女兒「永遠處於失蹤狀態」。