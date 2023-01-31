胡鑫宇遺體在糧倉找到 「幾成骸骨」律師建議申請刑事立案

找到胡鑫宇的儲糧倉庫。（取材自紅星新聞）

江西上饒市鉛山縣15歲高中生胡鑫宇失蹤106天後，28日在離校不遠的金雞山上被找到遺體。發現地是「金雞山儲糧庫」，管理員稱找雞時發現遺體，胡被指以鞋帶縊吊，遺體腐壞「幾乎成骸骨」，腳部平行於地面。家屬稱，發現遺體的附近他們反覆找過不只一兩次，但沒有進去過糧倉。

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綜合媒體報導，遺體明明出現在糧倉，為何此前通報只寫金雞山？鉛山縣知情人士回應，基於糧倉是特殊單位的考量，沒法直接寫明。糧庫公司工作人員表示，該糧庫一直正常運行，每天有10多人上班。

胡鑫宇的母親稱，29日早晨她接到家人的電話，告訴她鑫宇找到了，在一個儲糧倉庫裡，用鞋帶「上吊」著，家人去現場看了遺體。胡母稱從頭顱形狀勉強能看出是鑫宇。身上只穿著一件外套，看起來前後是反著穿的。

通過地圖實時路線，如果從致遠中學出發，用時29分鐘，2公里路程才會到達糧倉。但當地人介紹，路程不堵時，抄近路幾百米即可到達糧倉。 發現胡鑫宇的糧庫周圍已管控。(取材自華龍網)

知情人士證實，之前大面積搜尋時曾詢問過倉庫工作人員，得知並未發現有外人進入後，就沒有進入倉庫內部搜尋。此外，知情人士並透露，胡鑫宇的遺體位於糧倉內角落，是糧倉人員養的狗發現的，倉庫有較高的圍墻，現場勘驗發現圍牆上有攀爬痕跡，人或許是沿圍牆外邊的土堆攀爬進入的。

報導指出，雖然胡鑫宇的遺體已被找到，但仍有諸多的謎團。現場還發現一支錄音筆，警方已將錄音筆寄回廠家恢復數據。家屬和律師表示，錄音筆內容尚不清楚，正尋找並將酬謝遺體信息提供者。 胡鑫宇在家裡。（取材自上游新聞）

法醫胡志強30日指出，隨著死亡時間的延續，體內水分蒸乾、器官萎縮，人的體重可能減輕，「所以鞋帶是可以作為縊吊的繩索，鞋帶是可以勒死人的」。但是，他認為鞋帶要懸吊100多斤重量很多天，這一點可能性不太大。

胡案代理律師鄭曉靜表示，目前現場勘驗報告、屍檢報告、錄音筆鑑定等關鍵證據均未出結果，建議家屬先不火化遺體，正準備申請刑事立案。鄭曉靜並指出，遺體在糧庫裡100多天沒被發現不屬於重大疏漏。