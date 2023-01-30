錄音筆記錄了什麼? 胡鑫宇找到了 4大謎團仍待解

警方表示胡鑫宇「可能有厭學情緒、自行出走」，但家屬仍存質疑。圖為胡鑫宇最後身影。(視頻截圖)

胡鑫宇失蹤一事，這106天來引發全網關注，雖然他的遺體被找到，仍有許多疑問仍然未解。媒體分析，目前有四大疑問，分別是現場發現的錄音筆記錄之內容、為何先前大規模搜尋未找到人、事件起因是啥，確認是自縊嗎？

網友要求公布錄音筆內容

澎湃新聞報導，此前，胡鑫宇家屬曾在尋人啟事中稱，胡鑫宇失蹤後，他的電話手表、學校水卡、錢（在枕頭下）均在床上，身分證在家裡，錄音筆和校內飯卡一同消失。

胡鑫宇的母親李女士曾受訪時稱，胡鑫宇的錄音筆是他的哥哥幫他買的，說是上課有聽不懂的地方，可以錄下來課後多聽幾遍，還說自己有什麼感言也可以錄下來。

警方通報稱，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑑定。目前，警方尚未透露遺體現場的錄音筆是否與胡鑫宇此前持有的錄音筆為同一個。有網友提出，錄音筆內容是關鍵，能否公布？

此前的大規模搜尋為何未找到線索

大皖新聞梳理網友評論時看到，對於胡鑫宇被發現的地點，疑問最大。有網友說，「地毯式搜索都沒有搜到，為何突然出現在學校附近樹林？很蹊蹺。」

報導指出，當地此前已持續多輪搜尋。據江西省、市、縣公安 機關聯合工作專班1月7日通報，其會同應急管理、消防救援、教體、城管等部門，聯合平安義警、藍天救援、綠洲救援等社會力量，搜索了學校南側樹林山崗約589畝、鉛山縣至餘幹縣信江河段約200公里、峰福鐵路沿線約22公里；走訪了學校附近的2238戶居民、159家企業、951輛客貨車的司機、全縣226處廟宇道觀、25家養老機構和1家救助站；排查了72個水塘、運用聲吶探查了3個水庫。

此外，還反覆查看、交叉覆核了6471.5小時的監控視頻和31.7萬餘張交通卡口抓拍照片；先後4次派員赴福建、浙江等胡某宇曾生活或可能前往的區域查找。鉛山縣委、縣政府廣泛發動村居幹部、護山守林員和廣大群眾，在全縣範圍內開展了三輪搜尋工作。

事件起因是什麼

據媒體此前報導，2023 年1月1日，警方曾與胡鑫宇家屬會面。胡鑫宇親屬稱，警方表示胡鑫宇「可能有厭學情緒、自行出走」，但他們仍存質疑，認為沒有實際證據。

在1月7日的通報中，警方稱，經調查，胡某宇就讀致遠中學後，多科測試成績在班級排名中下，本人曾向老師同學表示學習吃力、壓力大，注意力難以集中，存在睡眠問題、休息不好，想回家。胡某宇曾多次在書本、筆記本上寫下了失眠 、失落、想回家等文字內容。

確認是自縊嗎？

從2022年10月14日失蹤，至遺體被發現，一共經歷了106天時間。有網友提出疑問，這麼多天過去了，胡鑫宇的屍體是否完整，死亡時間是什麼時候？「如果失蹤時就遇難了，三個月過去，屍體早就腐爛了，有沒有可能，他還活了一段時間，但他為什麼不回家呢？」

還有網友對胡鑫宇死亡原因提出疑問，「胡鑫宇是自縊，還是他人作案？屍體被發現現場是否為案發第一現場？」

對於這些疑問，目前的警方通報中暫未披露。