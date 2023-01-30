地毯式搜索為何沒找到胡鑫宇？專家：若藏樹叢難找到

致遠中學的側門與金雞山區域樹林入口僅一牆之隔。（取材自央廣網）

江西警方29日通報，失蹤106天的高一男生胡鑫宇屍體已被找到。胡鑫宇縊吊的樹林緊挨著他就讀的學校，此前當地開展地毯式搜救為何沒能找到他？參與搜救的上饒市某救援隊隊員表示，如果胡鑫宇主動躲藏到離路邊遠些的雜草、灌木林中，是很難找到的，因為太密集。

海報新聞報導，前述救援隊員指出，過年前至今，幾乎每天都在搜救胡鑫宇，在警方未公布死者身分確定前，一直未停止任務。

胡鑫宇的一位家屬29日上午接受媒體採訪稱，發現胡鑫宇的地帶應該就在致遠中學後面，搜救人員曾多次在這裡篩查搜救過，包括家屬也去搜過，但沒有發現他的蹤跡，非常奇怪。家屬說，這一帶肯定搜救過，但發現他的具體地點到底在哪裡還不知道，只能聽警方的通報。

從導航軟件上看，致遠中學距發現胡鑫宇屍體的河口鎮金雞山區域樹林直線距離不足百米。央廣網也指出，金雞山與致遠中學僅一牆之隔，位於學校後方，步行僅需五分鐘。

1月11日，有媒體報導，當地警方組織從1月9日開始對胡鑫宇進行大規模搜尋。多條視頻顯示，參與搜尋的人黑壓壓一片集合，很多人打著雨傘，拿著鐮刀、木棍和手杖。

另一方面，警方公告稱，胡鑫宇遺體發現時為「縊吊」狀態。據華商報報導，知名刑偵專家胡志強分析疑點稱，「縊吊不能說明胡鑫宇一定是自殺。」需根據現場環境，腳下是否有襯墊物、懸吊高度等判斷為自殺還是他殺。

胡志強分析，屍體懸吊在樹林內目標很大，106天中有大量人員、搜救犬進行搜索，應該會發現。也可根據最後一次有人經過該地的時間、是否看到過屍體，進行案情分析。

胡志強表示家屬同意進行屍檢是正確的，屍檢可確定死亡時間，還可確定胡鑫宇為自縊還是他殺。