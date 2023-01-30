恐非第一現場？胡鑫宇陳屍處 距校僅5分鐘步程

15歲的高中生胡鑫宇失蹤106天終於被找到。（取材自微博）

江西省上饒市鉛山縣致遠中學高中生胡鑫宇失蹤106天案引發全網關注。由於江西曾動用上萬人次翻遍學校周遭數百畝地都未找到人，28日卻在距校僅5分鐘步程的林中發現胡鑫宇縊吊遺體，且剛巧就在胡家申請立案偵查之際，輿論因此排山倒海質疑警方，懷疑陳屍處不是第一現場。目前，檢方已完成屍檢，胡鑫宇家屬正申請異地公安 偵查，胡母稱「在找尋真相的路上，不會停止」。

綜合報導，15歲的胡鑫宇就讀致遠中學高一，據學校提供的監控視頻，2022年10月14日17時49分，胡鑫宇出現在宿舍樓外面後再無音信。當地稱曾多次搜尋但沒有發現，家屬為此發布尋人啟事自行尋人。1月29日，上饒市公安局發布通報稱，1月28日12時25分許接到群眾電話報警稱在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體，經DNA 確認是胡鑫宇。現場勘查發現一支錄音筆，已送專業機構鑑定。

另在胡鑫宇家人的同意下已完成屍檢，有專業人士透露，胡鑫宇衣物破舊，口袋內有10元現金，遺體已非原來樣貌，「味道很重」。

不過，家屬質疑，胡鑫宇遺體發現地就在致遠中學後面，搜救人員曾多次在這裡篩查搜救過，包括家屬也去搜過，但並沒有發現胡鑫宇的蹤跡，「這個事情就非常奇怪」。

從導航軟件上看，致遠中學距發現胡鑫宇屍體的河口鎮金雞山區域樹林直線距離不足百米。央廣網也指出，金雞山與致遠中學僅一牆之隔，位於學校後方，步行僅需五分鐘。有網民質疑救援人員搜尋此片山林數遍怎麼都沒發現？屍體腐化連搜救犬也沒有聞到？懷疑這不是第一現場。

胡鑫宇遺體發現地距其學校步行僅5分鐘。(取材自微博)

據警方1月7日早前的通報，致遠中學占地約90畝，南側校園圍牆外是一片樹林山崗約589畝，當地在全縣範圍內開展了3輪搜尋工作。

對此，官媒環球時報前編輯胡錫進也批評「當地警方找到的太慢了」。胡錫進指出，如果胡鑫宇是在離校不足百米地方縊吊身亡，那麼意味著之前的搜尋工作存在巨大漏洞。如果胡鑫宇的遺體是被有人移過去的，那就是刑事重案了。當地警方對案情的處理不夠有力，找到胡鑫宇遺體的時間拖得太久，都非常讓人遺憾。

九派新聞報導，胡鑫宇家屬目前正在申請異地公安偵查。據了解，此前沒有立案是因沒有足夠證據顯示胡鑫宇被害。

而發現遺體的時間點也啟人疑竇。據百姓關注報導，胡鑫宇家屬委託的律師鄭曉靜稱，她29日本 來到鉛山縣提交立案偵查申請及檢察偵查監督申請，突然被公安通知胡鑫宇屍體已經於28日被找到。

對此，貴陽齊之越律師事務所律師尹姮解讀稱，這說明胡鑫宇失蹤106天以來從未被立案偵查過。鄭曉靜此次還準備提交檢察偵查監督申請，說明已做好防止公安機關依舊不予立案的準備，屆時會要求檢察院介入監督。