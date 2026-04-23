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夠資格…港28團體致函中央軍委 籲新航艦命名「香港號」

香港新聞組／香港23日電
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15日是全民國家安全教育日，港府在會展中心舉辦全民國家安全教育日開幕典禮暨講座。...
15日是全民國家安全教育日，港府在會展中心舉辦全民國家安全教育日開幕典禮暨講座。會場外設置了主題展覽，致敬抗戰時期英勇作戰的東江縱隊。（中新社）

香港28個團體22日連署發表致中共中央軍事委員會負責人信函，提出未來入列的解放軍航空母艦命名為「香港號」。目前內地正在建造第4艘、第5艘航艦。

中央社報導，這些團體下午舉行座談會，宣讀有關信函，內容大致表示，在抗日戰爭期間，活躍於廣東和香港的東江縱隊，其下轄的護航大隊與海上中隊在大鵬灣以及香港海域有力打擊了日軍的海上運輸線；而中央軍委追認的「海軍戰鬥英雄」林文虎就來自東江縱隊。

信函稱，東江縱隊的護航大隊與海上中隊對解放軍海軍日後的壯大作出不可磨滅的貢獻。信函又稱，香港特別行政區相當於省一級行政區，解放軍航艦以省級命名，香港符合這方面的規定。

信函還提到，明年是香港主權轉移30周年，把未來一艘航艦命名「香港號」，是給予香港的「珍貴禮物」。

信函稱，香港主權和平轉移，沒有打一槍一砲，是當今世界處理國際關係的典範；世界人民對戰爭極度厭惡，相信「香港號」停泊在維多利亞港，游弋在南中國海或其他海域，具維護世界和平的意義。

香港立法會前議員、Up Media HK創辦人馮檢基在座談會上說，大陸現有3艘航艦都以沿海省分命名，香港的行政級別不低於大陸各省，有資格成為航艦名稱，加上香港與國際交往多，「香港號」航艦可以成為香港的流動標誌。

香港現代軍事出版社社長劉瀾昌說，網上資料顯示，目前中國在建航艦有兩艘，一艘在大連，另一艘在江南造船廠，兩艘航艦與現有的「福建號」一樣，採用電磁彈射，但彈射起飛位各有4個，而「福建號」只有3個。

此外，在建的第4及第5艘航艦可能有10至12萬噸，猜測使用核動力。

他說，此前外界猜測解放軍下一艘入列的航艦可能以廣東命名，因此，香港可能與廣東爭取最新一艘航艦的命名，即使爭取不到，下一艘仍有機會。

連署爭取解放軍航艦以「香港號」命名的本地團體包括現代軍事出版社、Up Media HK、黃埔軍校後代親友聯誼會、東江縱隊歷史研究會、抗戰歷史研究會、東亞民情研究社、亞太戰略安全研究所與中觀研究所等。

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