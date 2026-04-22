香港首份「5年規劃」 李家超： 拚本季諮詢、年內公布

香港示意圖。(圖：shutterstock)

14屆全國人大四次會議上月通過「十五五」規劃綱要，香港 特區行政長官李家超21日出席行政會議前見傳媒時重申，特區政府會主動對接國家「十五五」規劃，為香港制定首份五年規劃，鞏固十個國際中心地位、獲得更多發展機遇。

綜合文匯報、明報報導，李家超強調，五年規劃對香港的經濟和社會發展有重大意義，關係到市民和社會各界以及所有人的福祉，將為香港帶來五大好處，包括鞏固香港在國際金融、航運、貿易、創科等十個國際中心地位；獲得更多國家戰略和發展所帶來的機遇；進一步提升香港競爭力；凝聚社會力量，讓資源有效用到實處，以及讓香港享有國家機遇和國際機遇疊加起來的獨特優勢。

李家超上月中見記者時稱，建議由政府與立法會就制定五年規劃設立「協同研究及意見收集機制」，於3至4個月內完成工作，料第4季諮詢公眾。事隔約1個月，政務司長陳國基、財政司長陳茂波與政制及內地事務局長謝小華上周中到北京與港澳辦主任夏寶龍等人會面後，李家超21日稱爭取本季內諮詢公眾，並於年內完成並公布首份香港五年規劃正式文件。

李家超指出，香港五年規劃核心第一是鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等十個國際中心地位，加強建設國際航空樞紐，強化全球離岸人民幣業務樞紐，構建大宗商品交易生態圈，打造國際高端人才集聚高地，以及加快建設北部都會區。

第二，可讓香港獲得更多國家戰略和發展所帶來的機遇，包括國家經濟發展帶給香港的商機、國家科技能力和技術的共享、國家超大規模內需市場的潛力，以及「一帶一路」倡議與大灣區融合發展帶來的各種機遇，涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間等。

第三是進一步提升香港競爭力。香港五年規劃涵蓋教育發展、創科人才培養、提升科研和市場應用、提升產業多元建設、推動教育、科技、人才一體化發展。

第四，香港五年規劃會清晰說明香港未來五年經濟和社會發展的策略、方向和目標。

第五，五年規劃有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於「一國兩制」的成功實踐，讓香港可享有國家機遇和國際機遇同時疊加起來的獨特優勢，發揮「內聯外通」的橋梁作用，推動高質量發展，讓市民共享更多發展紅利。