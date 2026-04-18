百鋪結業、青年求職難…澳門財爺突被免職 上任不到一年半

澳門政府經濟財政司司長戴建業上任不到一年半，突遭免職，港澳兩地官場議論紛紛。(中新社資料照片)

澳門 政府經濟財政司司長戴建業上任不足一年半，突遭免職，官方稱其因「個人原因」請辭，但時機與處理方式引發外界諸多揣測。此為港澳兩地三個月內第二宗主要官員離職事件，也使問責制度與官員履職監督再度成為焦點。

新華社16日公布，根據澳門行政長官岑浩輝建議，國務院 決定免去戴建業職務，但未同步宣布接任人選。更不尋常的是，相關職務暫由岑浩輝親自兼任，在澳門政務運作中從未見先例。據悉，經濟財政司司長在政府架構中實為第三把手，僅次於特首及法務司司長，角色相當於香港 財政司司長，掌管財經與產業政策，地位舉足輕重。

綜合港媒報導，戴建業離任之突然，成為議論焦點。就在數日前，他仍以司長身分頻繁出席活動，包括主持國際金融監管研討會及於旅遊產業博覽會致辭，對外釋出經濟穩中向好的訊號，未見異狀。外界質疑，若確屬個人原因，為何未有過渡安排與繼任規畫，甚至需由特首暫代，顯示決策倉促。

有立法會議員說澳門近期經濟有問題，如有地區百多間店鋪結業，大學生求職難、找不到好福利的工作，移工太多引出社會問題等等。在此背景下，財經主官異動，難免被外界聯想到施政壓力與績效檢視。

值得注意的是，此次人事變動並非孤例。今年1月，香港政制及內地事務局局長曾國衛以健康理由請辭，亦由中央政府批准，繼任人選延後近兩個月才公布。兩案皆出現「突然離任」與「接任延宕」的共同特徵。

報導指出，現年58歲的戴建業為澳門土生華人，早年赴葡萄牙里斯本攻讀經濟學與政府研究，回澳後自1995年起投身公職，長期任職經濟部門，歷任經濟局局長，屬專業技術官僚體系出身。2024年底升任經濟財政司司長，被視為延續產業與經濟政策的重要人選。此次離任後，其兼任的橫琴粵澳深度合作區相關職務去留尚未明朗。

報導稱，香港正推動「部門首長責任制」，試圖將問責由政治任命官員延伸至常任文官體系。港府已向立法會提交相關修訂建議，擬擴大公務員敘用委員會權限，當部門出現嚴重或系統性問題，且涉及首長責任時，可啟動調查機制，強化內部監督與管理效能。

據報導，由澳門經濟財政司司長、香港政制及內地事務局長的異動，看兩地主要官員履職、監管、追責等方面，如何在問責制下能問起責來，是港澳兩地官場的新課題。