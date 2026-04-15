李家超稱逾500公司排隊赴港上市 香港蟬聯最繁忙貨運機場

匯豐集團舉辦的「全球投資峰會2026」14日在香港揭幕，香港特區行政長官李家超在會上發言稱逾500間公司正排隊來港上市。（中新社）

滙豐全球投資峰會14日起一連三日在香港 舉行。峰會首日，行政長官李家超出席致辭時表示，香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢及穩健法治，已成為全球投資者的「安全港」，吸引眾多投資者增加在港資產配置。他指出，香港金融市場仍有大量發展潛力，逾500間公司正排隊來港上市，愈來愈多企業將香港視為「走出去」樞紐。

國際機場協會14日公布2025年全年數據，香港國際機場蟬聯全球最繁忙貨運機場，年內貨運量達507萬公噸，是自2010年以來連續15次高踞全球貨運機場排名榜首。特區政府運輸及物流局局長陳美寶回應指，當今地緣政治形勢複雜，該殊榮彰顯香港國際航空的樞紐地位。

大公報報導，滙豐集團主席聶智恆致辭時表示，在新股上市活動（IPO）回暖，及股市成交量增加的帶動下，香港資本市場強勁復甦，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。他預期，在2030年底之前，香港將超越瑞士，成為全球最大型的跨境財富管理樞紐。

報導稱，當前全球局勢依然複雜多變，中東衝突持續影響市場情緒。然而，穩定與可預測性無疑是企業、投資者最重視的價值，亦是香港的寶貴資源。李家超提到，投資者視香港為資金的避風港，同時內地經濟穩步增長及大量優質企業來港上市，為他們提供了豐富的投資機會。

報導說，李家超特別指出，目前有超過500間公司正排隊等候在香港上市，而且愈來愈多上市申請來自新興科技產業，包括人工智能、半導體、機器人、自動駕駛、生物科技等戰略領域。他表示，香港正集結法律、金融等專業服務，協助內地及海外企業走向全球。

報導指出，在具體市場表現方面，李家超表示，2025年香港市場表現出色，恒生指數上升28%，平均每日成交額飆升約90%，超過320億美元；去年119宗新上市共集資超過360億美元，令香港登上全球IPO榜首。進入2026年，香港金融市場表現愈發積極，今年3月港股平均每日成交額接近390億美元，較去年同期增長8%；截至3月底，新股集資額已超過140億美元，繼續位居全球首位。

據報導，在資產及財富管理業務方面，李家超指出，香港註冊及認可基金去年錄得約460億美元的淨資金流入，單一家族辦公室數目現已超過3380間，較過去兩年增長超過25%，充分反映國際資本對香港投下高度信心。