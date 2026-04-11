油價飆逾倍撐不住了 國泰航空、香港快運砍區域短途航班

油價因應中東局勢上升，國泰11日宣布將削減5月中至6月底部分航班，區域短途航班及小量往來澳洲、南亞及南非的航班將受影響。（中通社）

國際油價 近期持續波動，航空業成本壓力大增，繼4月調整燃油附加費後，國泰航空與香港 快運11日宣布，將於5月中旬至6月底期間削減部分客運航班運力。

大公報報導，美以伊戰事影響全球能源供應，導致油價飆升。繼4月調整燃油附加費後，國泰航空與香港快運11日宣布，將於5月中旬至6月底期間削減部分客運航班運力。

國泰航空發聲明指出，由於未能緩解燃油價格上升的衝擊，將削減運力。國泰將整合少量下月16日至6月30日的客運航班，取消航班約占總數2%，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。國泰航空往返杜拜及利雅德的客運航班因應中東最新局勢，繼續取消至6月30日。

另外，香港快運亦由下月11日至6月30日整合少量航班，取消航班占總數約6%。所有受影響顧客將在13日前接獲通知，安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。

國泰表示，中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。本月初全球航空燃油平均價格每桶209美元，較2月末每桶99.4美元大幅上升超過一倍。

國泰指，過去一個月盡力採取合適的方案，保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，但仍未能緩解燃油價格上升的衝擊，稱削減運力是迫不得已的最後選擇。國泰航空和香港快運計畫於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。

國泰稱，今次決定是經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，對為顧客帶來的不便衷心致歉。

運輸及物流局回覆查詢表示，已約見本地航空公司，強調維持香港機場競爭力的重要性，以及提醒他們所扮演的關鍵角色及社會責任。港府 將繼續密切監察，並要求本地航空公司確保，將任何調整對乘客及香港機場競爭力的影響減至最低。

運輸及物流局稱，正積極與不同航空公司聯繫，鼓勵他們臨時調配額外客貨運運力，以連接香港機場與目前因中東空域關閉以致服務不足的航點。港府會繼續監察情況，並與業界保持聯繫，按需要制定合適的措施應對。