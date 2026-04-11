我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2艘美軍艦快閃荷莫茲海峽對峙伊朗海軍 無線電交鋒喊話曝光

鄭習會後 陸宣布10項利多：推動重啟上海、福建遊客赴台自由行

油價飆逾倍撐不住了 國泰航空、香港快運砍區域短途航班

香港新聞組／香港12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
油價因應中東局勢上升，國泰11日宣布將削減5月中至6月底部分航班，區域短途航班及...
油價因應中東局勢上升，國泰11日宣布將削減5月中至6月底部分航班，區域短途航班及小量往來澳洲、南亞及南非的航班將受影響。（中通社）

國際油價近期持續波動，航空業成本壓力大增，繼4月調整燃油附加費後，國泰航空與香港快運11日宣布，將於5月中旬至6月底期間削減部分客運航班運力。

大公報報導，美以伊戰事影響全球能源供應，導致油價飆升。繼4月調整燃油附加費後，國泰航空與香港快運11日宣布，將於5月中旬至6月底期間削減部分客運航班運力。

國泰航空發聲明指出，由於未能緩解燃油價格上升的衝擊，將削減運力。國泰將整合少量下月16日至6月30日的客運航班，取消航班約占總數2%，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞及南非的航班。國泰航空往返杜拜及利雅德的客運航班因應中東最新局勢，繼續取消至6月30日。

另外，香港快運亦由下月11日至6月30日整合少量航班，取消航班占總數約6%。所有受影響顧客將在13日前接獲通知，安排轉乘原定航班起飛時間24小時內出發的其他航班。

國泰表示，中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，並一直維持在高水平，對全球航空公司造成沉重的成本壓力。本月初全球航空燃油平均價格每桶209美元，較2月末每桶99.4美元大幅上升超過一倍。

國泰指，過去一個月盡力採取合適的方案，保持航班網絡運作如常，包括調整燃油附加費以應對燃油價格飆升，但仍未能緩解燃油價格上升的衝擊，稱削減運力是迫不得已的最後選擇。國泰航空和香港快運計畫於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。

國泰稱，今次決定是經過慎重考慮，並已盡力將對顧客的影響降至最低，對為顧客帶來的不便衷心致歉。

運輸及物流局回覆查詢表示，已約見本地航空公司，強調維持香港機場競爭力的重要性，以及提醒他們所扮演的關鍵角色及社會責任。港府將繼續密切監察，並要求本地航空公司確保，將任何調整對乘客及香港機場競爭力的影響減至最低。

運輸及物流局稱，正積極與不同航空公司聯繫，鼓勵他們臨時調配額外客貨運運力，以連接香港機場與目前因中東空域關閉以致服務不足的航點。港府會繼續監察情況，並與業界保持聯繫，按需要制定合適的措施應對。

油價 香港 港府

上一則

美伊談判之際 2艘中國級超大型油輪11日成功穿越荷莫茲

下一則

「鄭習會」大陸發改委主任鄭柵潔為何也上桌？

延伸閱讀

中東危機中燃油價居高 香港航空公司著手削減運力

中東危機中燃油價居高 香港航空公司著手削減運力
荷莫茲3周內不重開 歐洲航空業警告燃油短缺、恐衝擊夏季旅遊

荷莫茲3周內不重開 歐洲航空業警告燃油短缺、恐衝擊夏季旅遊
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相
下一張機票更貴 油價引爆航空業大逃殺 專家籲快買齊今年機票

下一張機票更貴 油價引爆航空業大逃殺 專家籲快買齊今年機票

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過

川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過
ICE取締生育旅遊 嚴查網絡 打擊來美生子拿公民

ICE取締生育旅遊 嚴查網絡 打擊來美生子拿公民