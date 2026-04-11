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香江觀察／交通費占收入一成 油價衝高苦了香港打工仔

香港特派員李春
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中東危機爆發以來，香港持續吹風利好論，主要源於中東王爺資金湧港避險之說，在香港這種金融之都，資金湧入可直接刺激股市樓市，確屬利好。但中東戰局反覆，國際油價去勢未明，香港油價及相關產品連連漲價，已開始危及香港經濟和民生，港府這時急了，開始緊急出手，重金補貼，圖紓解油困。

香港現在面臨的是油困，而非油荒，即目前主要是燃油及相關產品價格急升，而不是供應方面出現問題。為解油困，香港政府新成立了「跨部門監察燃油供應專責組」，對地緣政治變化、燃料供應及價格作監察及評估，確保香港能源供應穩定，並審視油價波動對不同行業帶來的影響。

觀察香港油困及港府的紓解方案，先看市場現況及港人反應。香港燃油目前只是價格急升，還未有供應短缺，香港官民因何都反應強烈呢，主要在於香港交通費昂貴，一般市民主要靠公共交通工具出行，平均而言工薪族交通支出，占其收入的5%至一成，一般打工仔的通勤費，每月需支付約港幣1200至1500港元（約153至192美元），如果再加上昂貴的住房和不斷加價的饍食費，香港打工仔生活壓力沉重，是以年年財政預算報告，住房之外交通費永遠是主要關注點。

香港市場對國際危機反應十分敏感，所以中東開戰一月，香港五間油公司油價激烈波動，其中車用柴油已加價10至12次，累計實際升幅每升超過港幣五元；車用汽油則加價8至15次，升幅每升最高已逾港幣九元。而要留意的是，香港車用燃油的價格，屬全球最高之列。

是以香港目前的油價之困，主要是影響到民生，此前香港的航空公司大幅提升燃油附加費，民間沒有反彈，政府也懶得去理，是因未直接威脅民生。但現在地鐵、公車、計程車、渡輪等，就影響到香港基層民眾的生活，社會矛盾會進一步激化，如不加價那些公司又抱怨撐不下去，所以港府不得不出手。

香港政府按「跨部門監察燃油供應專責組」的建議，提出四項臨時油價紓困措施，這措施總結，一是性質短期，但國際油價的波動還看不到頭；二是應對局部，比如計程車業未能得到補貼，代表近九成計程車行的香港的士小巴商總會就公開表示不滿。是以香港油困，仍得見步行步。

油價 香港 港府

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