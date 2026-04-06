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跌倒腦出血 「古惑仔」港星李道瑜58歲離世

香港新聞組／香港6日電
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港星李道瑜曾演出「古惑仔」，驚傳意外過世。（取材自微博）
港星李道瑜曾演出「古惑仔」，驚傳意外過世。（取材自微博）

香港資深演員李道瑜曾在經典電影「古惑仔」（黑社會分子）系列中飾演「洪興軍師」陳耀，令人印象深刻，卻於2000年代初淡出演藝圈轉往從商。未料近日傳出噩耗，他因意外離世，享年58歲，消息震驚影迷。

據香港01等港媒報導，李道瑜3日疑因醉酒跌倒，導致腦出血，緊急送醫並接受手術搶救，最終仍宣告不治。其好友、同樣出演「古惑仔」的吳志雄（大佬B）5日也向媒體證實死訊，悲痛表示：「發生在3號，4號公布，節哀順變」。對於有報導指，李道瑜是因為醉酒後不慎摔倒撞傷後腦，導致頭蓋骨缺了一塊，吳志雄表示屬實︰「沒有錯，頭上做了腦部出血手術。」

李道瑜於1980年代入行，憑藉獨特氣質在黑幫電影中嶄露頭角，參演超過30部作品，其中以「古惑仔」系列最為人熟知。他從首集一路演到第五集，所詮釋的軍師「陳耀」冷靜沉穩、足智多謀，成為影迷心中的經典角色。

李道瑜2000年代他淡出幕前，轉型商界，最後一部作品停留在2008年的「我老婆係賭聖」，但近年仍偶爾現身影視活動。

近日，網上流傳一段李道瑜生前在病床上的片段，片中見他插著喉管，雙眼無神且滿面白鬚，與昔日電影中帥氣冷靜的形象大相逕庭，令人心酸。該網友同時分享了昔日與李道瑜唱卡拉OK的開心片段，並留言：「再也聽不到耀哥現場版的友情歲月了，我與耀哥的友情歲月畫上了句號。耀哥一路走好！」言語間充滿對故友的不捨。

李道瑜在2023年出山拍攝TVB劇集「一舞傾城」，是他相隔43年再拍劇集，相信是應王晶邀請而復出。劇中他飾演司徒大狀，並梳了當年的「陳耀」髮型，滿口流利英語。

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