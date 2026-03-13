港表揚80位「好市民」 發現毒品報案得獎人僅10歲

「好市民獎頒獎典禮2025」14日在灣仔會展舉行，將嘉許80名市民，年紀最小得獎者僅10歲，因發現懷疑毒品並報案，作為得到肯定。此外，深水埗手機維修店主李浩權花一小時攔阻兩名婆婆將錢轉帳涉及詐騙的交易平台。事後他將過程製成防騙短片在社媒分享，呼籲公眾提防騙案及下載防騙視伏App。李浩權也因為機警、積極和正義之心，獲得好市民獎。

大公、文匯報報導，去年12月兩名婆婆到李浩權的店舖，指手機下載軟件程式時有問題，要求協助完成身份認證。交談間他得知婆婆準備轉帳款項至一個交易所進行投資。惟他查看發現交易所在證監會詐騙名單，估計她們半年間已投入約十多萬至20萬元資金。於是他直說這是詐騙，勸她們不要再轉帳。

兩名婆婆一臉愕然，表示對方說不裝軟件就不能提款。李浩權知悉兩人從未成功提款，懷疑已被騙徒洗腦，即使需付30%手續費及繳納解凍金，仍堅持安裝軟件嘗試提取資金。因不想婆婆繼續被騙，他拒絕協助下載軟件，同時拉黑騙徒，又找來有關詐騙交易所的新聞和證據，苦勸1小時終說服兩人作罷。

報導指出，事後李浩權將勸喻婆婆過程的閉路電視影片，製成防騙宣傳片上載至網絡及同業群組，冀向市民起警示作用，同時呼籲同業多留意顧客是否受騙並及時伸出援手：「大家要多關心家人，尤其係身邊長輩，有時候一句簡單提醒、一個關心，就可以阻止騙案發生。

本年度80名「好市民」得獎市民當中，最年長為81歲的黎觀煌。去年3月他接到騙徒假冒孫子來電聲稱急需8萬元保釋金，黎沒受騙更報警並協助警方拘捕兩騙徒，見證警民合作的強大力量。