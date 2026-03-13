我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

港表揚80位「好市民」 發現毒品報案得獎人僅10歲

香港新聞組／香港13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

「好市民獎頒獎典禮2025」14日在灣仔會展舉行，將嘉許80名市民，年紀最小得獎者僅10歲，因發現懷疑毒品並報案，作為得到肯定。此外，深水埗手機維修店主李浩權花一小時攔阻兩名婆婆將錢轉帳涉及詐騙的交易平台。事後他將過程製成防騙短片在社媒分享，呼籲公眾提防騙案及下載防騙視伏App。李浩權也因為機警、積極和正義之心，獲得好市民獎。

大公、文匯報報導，去年12月兩名婆婆到李浩權的店舖，指手機下載軟件程式時有問題，要求協助完成身份認證。交談間他得知婆婆準備轉帳款項至一個交易所進行投資。惟他查看發現交易所在證監會詐騙名單，估計她們半年間已投入約十多萬至20萬元資金。於是他直說這是詐騙，勸她們不要再轉帳。

兩名婆婆一臉愕然，表示對方說不裝軟件就不能提款。李浩權知悉兩人從未成功提款，懷疑已被騙徒洗腦，即使需付30%手續費及繳納解凍金，仍堅持安裝軟件嘗試提取資金。因不想婆婆繼續被騙，他拒絕協助下載軟件，同時拉黑騙徒，又找來有關詐騙交易所的新聞和證據，苦勸1小時終說服兩人作罷。

報導指出，事後李浩權將勸喻婆婆過程的閉路電視影片，製成防騙宣傳片上載至網絡及同業群組，冀向市民起警示作用，同時呼籲同業多留意顧客是否受騙並及時伸出援手：「大家要多關心家人，尤其係身邊長輩，有時候一句簡單提醒、一個關心，就可以阻止騙案發生。

本年度80名「好市民」得獎市民當中，最年長為81歲的黎觀煌。去年3月他接到騙徒假冒孫子來電聲稱急需8萬元保釋金，黎沒受騙更報警並協助警方拘捕兩騙徒，見證警民合作的強大力量。

世報陪您半世紀

上一則

觀察站／兩會「政冷經熱」 經濟科技議題恐只是手段

下一則

吉林小伙滯留荷莫茲海峽 建「家書電台」幫同胞報平安

延伸閱讀

異國網戀甜言蜜語背後... 六旬婦落入「愛情詐騙」陷阱

異國網戀甜言蜜語背後... 六旬婦落入「愛情詐騙」陷阱
台男吸毒暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准

台男吸毒暴打7旬母…強灌生水又燒手機 檢聲押獲准
加入「張忠謀讀書會」還收到書 他捐200萬後群組瞬間消失

加入「張忠謀讀書會」還收到書 他捐200萬後群組瞬間消失
「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」