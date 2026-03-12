香港油價11天升幅5.4%至8.4% 電動車看俏 車行賣到缺貨

油價因中東戰火飆升，帶動香港電動車市場熱度；圖為全港首個由油站轉型、位於鑽石山的油電站2月啓用，站內新增兩支高速充電樁供電動車使用。(中通社)

近日國際油價 大幅飆升，連帶本地加油價，不少需要每日駕駛出行的車主及司機叫苦連天，擔憂日後要「捱貴油」。油價飆升同時帶動電動車 市場熱度。有汽車銷售業人士透露，油價上漲加上更換電動車的稅務優惠將於月底結束，令不少原本持觀望態度的市民，更屬意購買電動車，部分傳統油車及混動車車主亦紛紛轉投電動車市場，令市場需求超出預期。

大公報報導，近期中東戰局持續緊張，帶動國際油價節節攀升，香港 也無法倖免，11日各油站汽油零售價已升穿每公升30元。消委會油價資訊通網頁資料顯示，在伊朗受襲前一天至10日共11天期間，五間油公司各加價三至四次、升到16.53至24.13元，加幅約為5.4%至8.4%。

司機賴先生表示，平時有留意油價，近日看到手機上的油價數字每日都往上「跳」，「以前入滿油，需要1200元左右，最近幾日已經漲到1400多元，貴了大約兩三百元。」他表示，希望中東亂局盡快平息，戰爭不僅令當地死傷慘重，也會影響全世界人民生活的方方面面。

油價飆升增加司機及車主負擔，同時帶動電動車市場熱度。有售賣電動車的富利堡集團主席兼行政總裁黃毅力11日表示，公司早在港府上月公布財政預算案前，「超前準備」引入1000多輛新車，目前已售罄，僅剩最後500輛現貨抵港，而香港大部分車行已出現缺貨情況。受川普油價言論失準、油價持續飆升影響，令不少原本持觀望態度的市民更屬意電動車，其紅磡門店近日持續有客戶簽約買車，車行將於14日舉辦車展，搶抓市場機遇。

新一份財政預算案宣布電動私家車「一換一」稅務寬免將於今年3月底正式結束，隨油價飆升，令更多人轉投電動車市場，黃毅力11日說，預期20萬港元（約2.5萬美元）以下的平價電動車，將成為市場主導。

香港進出口汽車商會會長羅少雄分析指出，燃油成本攀升帶來的骨牌效應，加快推動電動車成為市場主流。現時香港落地的新車中，七成是電動車，一方面因為香港的燃油須進口且要徵稅，油價一直位居全球高位，另一方面電動車每年約千餘元的牌費亦遠低於燃油車5000至逾萬元的牌費。

羅少雄相信原油價格波動對購車的影響相對輕微且短期，但電動車憑藉成本優勢，將是長期發展趨勢。